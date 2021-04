Portazo de Juntos por el Cambio: no hablará con el Gobierno de las PASO

Un rotundo "no" prepara Juntos por el Cambio para el jefe de gabinete, Wado de Pedro, quien había anunciado su intención de ir el martes próximo al Congreso de la Nación a "escuchar la posición de todos los bloques respecto a las PASO", en el marco de su intención de modificar el calendario electoral por la pandemia.

La reunión que prepara De Pedro, si se confirma, no contará con la presencia de los opositores, según adelantaron a MDZ diputados de la UCR y del PRO.

Si bien todavía faltan unos días para el supuesto encuentro, el ánimo en JxC no es nada bueno para que exista algún tipo de diálogo con el Gobierno sobre las elecciones.

Esto se debe a la polémica que generó el miércoles un evento en la Casa Rosada que derivó en la versión de que el oficialismo y la oposición habían acordado que había que postergar las PASO, previstas en principio para el 8 de agosto.

Dos figuras del PRO, Jorge Macri (intendente de Vicente López) y Cristian Ritondo (jefe de la bancada amarilla en Diputados), habían sido invitados ese día para el anuncio de un fondo por 5.000 millones de pesos para obras en la provincia de Buenos Aires.

Ingenuos tal vez, Macri y Ritondo se sacaron la foto con Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y De Pedro. Pero la noticia en los diarios después fue otra: algunos medios porteños llegaron a decir que el acuerdo por la postergación de las PASO para setiembre y las elecciones generales para noviembre ya era un hecho.

La reacción opositora no tardó en llegar. Uno de los primeros en descartar ese acuerdo fue Alfredo Cornejo. "Como presidente de la UCR e integrante de Juntos por el Cambio, aclaro que de ninguna manera hay un acuerdo con el oficialismo sobre la postergación de las elecciones", saltó el ex gobernador mendocino.

Como presidente de la @UCRNacional e integrante de @juntoscambioar aclaro que de ninguna manera hay un acuerdo con el oficialismo sobre la postergación de las elecciones. La opinión de cualquier provincia, por más importante que sea, no puede determinar un acuerdo para el resto. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 30, 2021

Y agregó, en lo que pareció ser un crítica que englobaba tanto a los oficialistas como a los opositores bonaerenses que se reunieron en la Casa Rosada: "La opinión de cualquier provincia, por más importante que sea, no puede determinar un acuerdo para el resto".

De Pedro buscó en la noche del miércoles bajar las tensiones con JxC con una serie de tuits. "Como en toda reunión política, conversamos. Sobre la pandemia, sobre su impacto en la economía, en el calendario electoral, y sobre muchos temas más. ¿Está mal que el gobierno y la oposición dialoguemos sobre un tema tan importante como una elección en el marco de una pandemia?".

Esta foto se vio en todos lados. Lo que no se dijo fue el motivo de la reunión: la creación de un fondo de 5 mil millones de pesos para llevar más pavimento, cloacas y energía a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Los ejecutará cada municipio, generando empleo. pic.twitter.com/j3kjw3CkbH — Wado de Pedro uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@wadodecorrido) March 31, 2021

En el mismo hilo, de Pedro anunció su ida al Congreso. Pero un día después, no había conseguido que bajara la bronca opositora, que se negó a tener una reunión para hablar de las elecciones. "Eso no tiene ni pies ni cabeza. Lo de las PASO viene mal porque ayer lo operaron de la peor manera", expresó un diputado radical, antes de avisar que los opositores "no" recibirán a De Pedro.

"Falta mucho para el martes, pero en principio no vamos a recibir a De Pedro. Esta es la decisión que tenemos por ahora en el interbloque", agregó un integrante de la mesa de conducción nacional del PRO.

El legislador señaló que el kirchnerismo "tiene la costumbre de cambiar en la comunicación el contenido de las reuniones, por eso no tenemos confianza en ellos".

"Están sin rumbo y hacen estas picardías...nosotros queremos que vengan al Congreso, pero para hablar de vacunas, Mercosur y de seguridad. Pero por estos temas no vienen, aunque hayamos hecho ocho millones de pedidos. Solo están a la orden del día por los temas electorales", se quejó el hombre del PRO, con lo que quedó prácticamente anulado el encuentro con Wado de Pedro.