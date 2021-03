De Pedro, preocupado por la ruptura del PJ en una provincia

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, expresó hoy su preocupación por la ruptura del bloque peronista de la Legislatura tucumana, a raíz de las diferencias surgidas en el seno de esa bancada por la elección de un nuevo Defensor del Pueblo.



"No es momento de anteponer intereses personales, sino de atender los problemas de la gente", dijo De Pedro en un comunicado, al referirse a la maniobra impulsada por el vicegobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, quien con el apoyo de diputados del bussismo y sectores del macrismo impuso la elección del nuevo Defensor provincial.



El funcionario expresó su preocupación por el quiebre del bloque oficialista de la Legislatura tucumana, tras haber mantenido ayer en la Casa Rosada un encuentro con el gobernador Juan Manzur, poco después del acto encabezado por el presidente Alberto Fernández por la firma del Acuerdo Federal para prevenir la Violencia de Género.



Manzur había reconocido hoy que "hubo un quiebre" en el bloque peronista de la Legislatura provincial, tras diferencias que se plantearon con Jaldo por la elección de un nuevo Defensor del Pueblo.



"Algunos legisladores me manifestaron que no van a tolerar que colegas del propio bloque legislativo critiquen al gobernador", por lo que decidieron formar otro espacio dentro del oficialismo denominado "Lealtad Peronista", señaló Manzur en conferencia de prensa en Tucumán.



El espacio que responde al vicegobernador y presidente de la Legislatura continuará llamándose "Justicialista de todos".



El mandatario provincial se refirió así a las diferencias surgidas en la sesión legislativa de ayer, donde se eligió al nuevo Defensor del Pueblo en Tucumán, Eduardo Cobos, un exlegislador que responde a Jaldo, para reemplazar a Fernando Juri Debo, hombre elegido por Manzur para seguir en el cargo.



La elección del ombudsman, además de los votos de legisladores jaldistas, contó con el apoyo de los ediles opositores de la Unión Cívica Radical y de Fuerza República, por lo que concluyó con 27 avales, 11 abstenciones y 11 ausencias.

