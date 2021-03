Milei no se guardó nada en un monólogo contra el socialismo: "Es una enfermedad del alma"

El economista Javier Milei volvió a ser dar qué hablar este lunes, ya que un usuario de Twitter compartió un video en el que se lo ve lanzando duros conceptos contra el socialismo, ideología que consideró "una enfermedad del alma".

"Yo no negocio con criminales, yo no negocio con empobrecedores", comienza el video en el que Milei, referente liberal a nivel nacional, habla en contra del "comunismo" y el socialismo.

"Ese sistema repugnante asesinó a más de 150 millones de seres humanos", comentó el economista en referencia al comunismo. "Los datos están en tu contra. Lo que hay que hacer es no permitirle a los socialistas que le puedan vender a la gente que son superiores por algo que no", siguió.

Siguiendo con su diatriba, Milei aseguró que "el socialismo está basado en valores inmundos. Está basado en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual ante la ley, en el robo y en el asesinato". "Eso después después se traduce en un conjunto de instituciones que termina hundiendo a la economía y empobreciendo a la población", agregó.

En otro tramo de su monólogo, Milei contó que alguna vez creyó "que el socialismo era una enfermedad mental" por la cual "no podían entender los datos", pero luego rectificó ese concepto: "Después me di cuenta de que no, es una enfermedad del alma".

