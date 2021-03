El fiscal Marijuan insiste con la indagatoria de Victoria Donda tras el rechazo de Casanello

El fiscal Guillermo Marijuan volvió a pedirle al juez Sebastian Casanello la indagatoria de la titular del Inadi, Victoria Donda luego que el magistrado Rechazara la solicitud efectuada con anterioridad. Según el escrito presentado “Los fundamentos que llevaron al magistrado interventor a adoptar tal decisión radicaron en que, a su juicio, no existía o no se había explicitado en el dictamen de esta Fiscalía un acto funcional que concretara el desvío de poder presuntamente adelantado en las conversaciones entre Donda Pérez y su ex empleada -Arminda Banda Oxa-, entendiendo que resultaba necesario que esa suerte de predisposición contraria a las obligaciones y deberes de una funcionaria (cfr. Art. 2 ley 25188), a la que se había referido la Fiscalía al hablar de interés, se haya visto plasmada en un acto concreto de desvío de poder sobre el cual la sanción penal pueda actuar.“

En la nueva presentación el representante del Ministerio Publico Fiscal Insistió en la convocatoria a indagatoria ya que “se dan lo argumentos fácticos y jurídicos brindados oportunamente para solicitar la declaración indagatoria de la imputada Donda Pérez, ratificando que se encuentra reunido el estado de sospecha que requiere el artículo 294 del CPPN.“

Específicamente Marijuan estimó probado que Donda “abusando de su condición de funcionaria pública, como Interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo – INADI- ofreció a la Sra. Arminda Banda Oxa un cargo en el citado organismo o un plan social, a cambio de su renuncia como empleada doméstica en el domicilio particular de la imputada, evitando con ello afrontar un reclamo indemnizatorio producto de ese vínculo laboral.

Además dijo que “las circunstancias alegadas por VS para no dar curso a la petición de esta parte –que podrían adelantar su posición en orden a la cuestión de fondo debatida-, no conmueven el criterio adoptado por el suscripto, ya que los hechos por los cuales se ha solicitado la declaración indagatoria de la imputada, han sido valorados y calificados jurídicamente por esta representación del Ministerio Público Fiscal, más allá del encuadre típico que en definitiva pudiera corresponder, razón por la que no cabe efectuar ningún tipo de valoración a lo expresado por el magistrado actuante, sino solo mantener la posición adoptada y fundamentada".

Ayer Casanello rechazo la solicitud al considerar un déficit en la investigación y le devolvió el expediente al fiscal que tiene delegada la investigación .