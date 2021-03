Mauricio Macri: "Hay un segundo tiempo del cambio"

"El segundo tiempo empezó, a la cancha", afirmó Mauricio Macri en el cierre del lanzamiento de su libro, que estuvo marcado por las señales electorales del ex presidente de la Nación.

El evento duró cerca de dos horas y contó con una amplia asistencia de dirigentes políticos opositores, entre ellos, el mendocino Alfredo Cornejo.

"Somos el cambio o no somos nada, ese es nuestro motor”, dijo Macri ante un auditorio de unas 700 personas que se acomodó con riguroso distanciamiento social en sillas en el centro de convenciones de la ciudad de Buenos Aires.

El expresidente participó de una suerte de entrevista en el escenario que estuvo a cargo de Pablo Avelluto, quien fue secretario de Cultura en la gestión de Macri y que trabajó en el libro "Primer Tiempo" con él. Pero a través de la pantalla se sumaron también Mario Vargas Llosa, Julio María Sanguinetti, Fernando Savater y Juan José Campanella.

“Este es mi primer libro, pero estoy pensando en una saga, entre tiempo, segundo tiempo, alargue, penales. Es que el kirchnerismo me hace tanta publicidad de mi libro que voy a hacer más”, fue la chicana que tiró al comienzo Macri.

“Lo bueno y lo malo es que el 2023 no va a tener nada que ver con el 2015. Este Gobierno que no hace más que profundizar la crisis económica y social va a llevar a un nivel de entendimiento en todos los argentinos que permitirá que, con mayor apoyo político por las elecciones del 2021 y el 2023, Juntos por el Cambio vuelva al poder con una enseñanza adquirida y de esa manera hacer el paquete global de reformas”, aseguró en clave electoral.

“El kirchnerismo es una expresión final del populismo en Argentina", dijo más adelante.

"Primer tiempo refleja mi esencia futbolera; descubrí que iba a ser provocativo; pero claramente lo que marca es que hay un segundo tiempo del cambio, hay un segundo tiempo de la transformación, que comenzó y va a continuar", señaló cerca del final.

Y agregó: "La transformación no tiene que ver específicamente con quien la lidera, tiene que ver con el compromiso de muchos. No hay uno que se va a hacer responsable. Alguien me decía que Argentina cree en la magia, ahora que perdimos a nuestro ídolo Maradona, asumamos que todos tenemos que poner el hombro para hacer esa transformación definitiva”.