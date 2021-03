Rodríguez Larreta reveló cuál es el verdadero negocio de la política

El verdadero negocio de la política es la famosa "grieta". Así lo aseguró esta mañana el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró que llegó el momento de "tender puentes más allá de cualquier discrepancia". Su mensaje parece esconder la estrategia sobre la cual construirá una candidatura de cara al 2023 y además pidió un aplauso especial para el ministro Fernán Quirós, quien suena como candidato para las elecciones legislativas.

"La grieta no mejora la educación, no da trabajo, no da salud, no construye puentes ni abre comercios ni genera oportunidades de progreso. La grieta es un negocio de la política y no suma nada, sino que resta", subrayó en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura porteña. Lo hizo vía Zoom debido a que se encuentra aislado tras regresar del exterior, pero sus palabras retumbaron incluso fuera de la casa de las leyes.

"Quienes ejercemos la función pública tenemos que tender puentes más allá de cualquier discrepancia, porque nada es más importante que mejorar la vida de las personas. Es nuestro deber", aseveró Rodríguez Larreta y señaló que "la política tiene que estar a la altura de ese esfuerzo".

"Tengamos la grandeza de dejar de lado las disputas sin sentido para avanzar hacia el futuro. Para eso, siempre van a contar conmigo", finalizó el jefe de Gobierno.

Por otro lado, aprovechó la oportunidad para pedir un aplauso para su ministro de Salud, Fernán Quirós. El reconocimiento se debe al trabajo que encabezó para luchar contra la pandemia, pero al mismo tiempo es un gesto político para uno de los funcionarios que mejor mide en las encuestas y que suena como candidato en las elecciones legislativas de este año.