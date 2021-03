Rechazaron la indagatoria a Victoria Donda por el escándalo con su empleada

El juez Sebastián Casanello rechazó este lunes el pedido de indagatoria contra la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, quien había sido denunciada por presuntamente haberle ofrecido un puesto en el Estado a su exempleada, Arminda Banda Oxa, con el objeto de que ésta presentara la renuncia a la relación laboral que la vinculaba como empleada doméstica en su domicilio particular.

Donda había sido imputada por “haberse interesado ilícitamente, por fuera del interés estatal, y abusando de su carácter de Interventora del INADI, en la obtención de un plan social o contrato en el citado organismo en favor de la señora Arminda Banda Oxa".

Sin embargo, uno de los puntos claves de la investigación era una conversación de WhatsApp en la que supuestamente Donda le había ofrecido a su empleada doméstica un contrato en el Inadi o un plan social, con la única condición de que la mujer renuncie al vínculo particular que tenía con la funcionaria.

Sin embargo, en el fallo, Casanello explica que "el problema que observamos es que no existe -o no se ha explicitado en el dictamen fiscal- un acto funcional que concrete el desvío de poder presuntamente adelantado en las conversaciones entre Donda y su ex empleada".

"En este sentido la indignación que puede generar un diálogo entre partes estructuralmente desiguales para llegar a acuerdos injustos, los incumplimientos laborales de una empleadora y/o la naturalización de un uso inapropiado y poco ético de la función pública, no alcanza. Es necesario que esa suerte de predisposición contraria a las obligaciones y deberes de una funcionaria, a la que se ha referido la Fiscalía al hablar de interés, se haya visto plasmada en un acto concreto de desvío de poder sobre el cual la sanción penal pueda actuar", añadió Casanello.

Por último, agregó: "Es que no se podría cumplir con la condición de validez de una indagatoria si al momento de la intimación en lugar de anoticiar un hecho concreto -expuesto de modo íntegro, claro, preciso y circunstanciado-, mencionásemos meras denominaciones legales, adjetivaciones rimbombantes, abstracciones u omitiésemos elementos que caractericen jurídicamente la imputación".