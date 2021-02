Matías Kulfas apuesta al control de precios y al aumento de salarios

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó esta noche que desde el Gobierno nacional no apuntan a un congelamiento de precios, mucho menos de salarios, sino que apuestan a que, desde los distintos sectores que generan los precios, hagan un monitoreo.

"No apuntamos a un pacto donde se congelen todos los precios y salarios, sino a un monitoreo conjunto entre todas las partes".

En declaraciones a FM Millenium, Kulfas sostuvo que la idea es mejorar los ingresos fiscales y que, además, tienen en consideración que los gastos destinados a la pandemia no serán tan elevados como en el 2020.

"La recuperación económica mejorará los ingresos fiscales y este año no habrá gastos vinculados con la pandemia, estamos proyectando un 2021 con crecimiento y con reactivación, tenemos señales halagüeñas y buscamos que el salario le gane a la inflación".

Por otra parte, el ministro se refirió al problema histórico de la inflación y los parámetros de recuperación que maneja el Gobierno, los cuales, puntualizó, se cruzan con los datos de la gestión anterior (Macri).

"El objetivo es ir bajando la inflación de a poco, la suba de salarios deberá estar por encima de la inflación proyectada en el presupuesto entre el 29% y el 30%. Cuando hablamos de recuperación, hablamos respecto del gobierno anterior".

Kulfas puntualizó que "la construcción hace un aporte importantísimo a la reactivación y dinamizador de la mano de obra y este sector ya se ha empezado a mover en diciembre".

Retenciones al campo

Tras las declaraciones que hizo la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, sobre que el Gobierno "no descarta posibles retenciones al campo", el ministro volvió sobre el tema e insistió en la técnica "de desacople de precios internacionales con los nacionales".

"Hay mecanismos que disuaden a aumentar las retenciones a las exportaciones, lo que estamos haciendo es analizar el desacople de los precios de exportación de los precios para el mercado doméstico".

Al respecto, y algunas horas antes, voceros del sector agroindustrial ya habían salido al cruce de las declaraciones de Todesca advirtiendo que desde el sector no ven con buenos ojos la posibilidad de las retenciones.

Mientras tanto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), presidida por Horacio Salaverri, sostuvo en un comunicado: "Pensar que solo controlando las materias primas pueden morigerar los precios finales en góndola, muestra un grave error conceptual por parte de la vicejefa de ministros. Se debe analizar toda la cadena, y principalmente el componente tributario, algo que el estado se niega a modificar, siendo parte central del aumento de precios de los alimentos".

Los datos del Ministerio

Más adelante, Kulfas dijo que "la recuperación la está viendo la gente y ya hay sectores que están en niveles previos a la pandemia. La recuperación en la industria y la construcción son indiscutibles, es muy evidente y en enero la industria automotriz creció su producción 20% y los cinco vehículos más vendidos en el país son de fabricación nacional, por supuesto hay sectores que aún no se recuperaron".

Finalmente, acerca de la pandemia Kulfas dijo que "en el caso de un rebrote, no hay que volver a un escenario de mediados de marzo o abril de 2020. Esperemos que no ocurra, pero creemos que no va a ser necesario un aislamiento como entonces".