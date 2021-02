Massa recibió a diputados sindicales por el proyecto de Ganancias

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió hoy con diputados de extracción sindical, quienes respaldaron el proyecto que exime del impuesto a las Ganancias a casi 1.300.000 trabajadores pero piden que se incorporen a esa excepción a las horas extras y los viáticos.



Massa presentó un proyecto de ley avalado por el oficialismo que reforma el Impuesto a las Ganancias para que no paguen el gravamen aquellos empleados que cobren hasta 150 mil pesos brutos.



El Gobierno habilitó la semana pasada el tratamiento del proyecto en el período de sesiones extraordinarias que finalizará el próximo domingo, y se aguarda que se convoque en los próximos días a la comisión de Presupuesto.



Massa se reunió en el palacio Legislativo con los diputados de extracción sindical Hugo Yasky, Facundo Moyano, Walter Correa, Vanesa Siley, Pablo Carro, Claudia Ormachea, Patricia Mounier, Carlos Ponce, Carlos Cisneros, Carlos Ortega y María Rosa Martínez.





También asistió la secretaria Parlamentaria del bloque del Frente de Todos, Cristina Álvarez Rodríguez, y en forma remota lo hizo Estela Hernández.



Durante el encuentro los diputados sindicales le expresaron su respaldo al proyecto y le pidieron incluir algunas mejoras a esa iniciativa, informaron fuentes parlamentarias.



Durante el encuentro que se realizo en el Salón de Honor, Moyano informó sobre el proyecto que está elaborando para eximir de Ganancias al aguinaldo, las horas extras, los viáticos y el plus patagónico.



Allegados a los legisladores del FdT señalaron que hubo "un acuerdo de trabajar todos juntos y aportar al proyecto de Massa".



Yasky señaló que "la reunión fue muy productiva y ratificó la decisión de reparar una injusticia para muchos trabajadores y muchas trabajadoras que fueron estafados por las promesas de campaña de Mauricio Macri en 2015".



"Hoy ese impuesto es una reducción salarial para una amplia porción de los asalariados. Debemos avanzar con celeridad en su aprobación pero teniendo en cuenta las diversas situaciones de modo de no reproducir injusticias al interior de la clase trabajadora", agregó en un comunicado.



"Eso va a permitir que las modificaciones de la ley tengan una vigencia en el tiempo que no tuvieron reformas anteriores", agregó Yasky.



El proyecto reforma el artículo 30 del Impuesto a las Ganancias, donde se aumenta la deducción especial a partir de la cual se calcula el impuesto con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos brutos.



De esta manera, a los trabajadores que cobren hasta 124 mil pesos netos de sueldo no se les descontará el impuesto. Esta medida beneficiará a 1.267.000 personas del total de 2 millones de asalariados registrados que hoy pagan ese tributo, según estimaron los autores del proyecto.



También establece que no pagaran Ganancias los jubilados que cobren hasta ocho jubilaciones mínimas.