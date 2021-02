Fernández Meijide: polémica definición sobre la "corrupción menemista"

Graciela Fernández Meijide fue dura con el menemismo, pero más con "lo que vino después", al comparar la corrupción en la Argentina.

La exministra de Desarrollo Social y activista por los Derechos Humanos habló sobre el fallecimiento del ex presidente Carlos Saúl Menem, en Radio Mitre, y manifestó: “Parte de nuestra campaña –con la Alianza- fue destacar los casos de corrupción del menemismo, que comparado con los casos que vinieron después eran un juego de niños”.

Asimismo, destacó el trato del menemismo con sus adversarios: “Yo comprobé eso personalmente, yo presidí la modificación de la Constitución de 1994, no me regateaban un peso para la reforma constituyente no me estorbaron para nada”.

“Fue una Constitución muy moderna y que se votó todo por consenso”, recordó la ex funcionaria nacional. Sobre el mismo tema, resaltó que en 1999 “había cierto hartazgo en el tema corrupción y el tema de perpetuarse en el poder”. Y consideró que “eso hizo que gane”.

“Yo le gané en legislativas a 'Chiche' Duhalde y dos años después perdí en la gobernación”, declaró.

Trazando un paralelismo con el actual gobierno, aseguró que “el FrePaSo tenía votos pero no territorialidad, lo mismo le pasó al Pro y al radicalismo”.

Consultada, por último, por la relación entre el menemismo y el kirchnerismo, Fernández Meijide hizo un duro análisis: “Cristina Kirchner tuvo a Carlos Menem como aliado en el Senado, al peronismo le cuesta mucho el tema de la autocrítica”.