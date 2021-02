Del Estado de Derecho al Estado de impunidad

Estamos viviendo en dos estados distintos. A nivel nacional, vemos cómo el Kirchnerismo activó artículos del Código Procesal Penal Federal en beneficio a ex funcionarios nacionales propios investigados por corrupción. Sin que la Corte haga algo al respecto.

Por otro lado, vemos una Sentencia ejemplar en la Provincia de Mendoza en el primer juicio de extinción de dominio, condenando al ex intendente de Guaymallén Luis Lobos y a su esposa Claudia Sgró y quitándoles toda propiedad de todos sus inmuebles.

Vemos cómo la vara mide de acuerdo a la conveniencia política en donde ya el derecho pasa a segundo plano, predominando el pacto de impunidad, donde la conveniencia predomina.

El avance del oficialismo nacional en la Cámara Federal se suma la decisión de la Bicameral presidida por Anabel Fernández Sagasti, legisladora predilecta de nuestra Vicepresidenta, donde la legisladora predica una cosa y hace otra, donde su conveniencia prevalece sobre cualquier función pública.

Dra. Anabel Fernández Sagasti, no solo hay que serlo, sino parecerlo. Demuestre lo que predica con hechos, no con estas medidas que no hacen otra cosa que quitarle legitimidad y honorabilidad a la política y a la democracia, a la división e independencia de poderes. Senadora Sagasti los Mendocinos le pedimos que cumpla con su función de legislar, promover leyes para el bienestar de los Mendocinos y de los Argentinos. No tratar de que sus jefes políticos salgan bien parados de los casos de corrupción.

Repudiamos ya asqueados este tipo de atropellos

Por Jorge González, presidente de la agrupación radical "La Alfonsín"