Apareció otro diputado viajero: faltó al Presupuesto porque estaba en Maldivas

Mientras se debatía el presupuesto provincial de Santa Fe, el presidente del Partido Justicialista subía fotos en las redes sociales. Luis Rubeo es legislador provincial y pegó el faltazo al tratamiento del Presupuesto 2022 para irse de viajes a Maldivas.

El legislador vinculado al exministro de Defensa Agustín Rossi se mostró en las hermosas playas de Kuramathi en las islas Maldivas. No fue solo. Estaba acompañado por su pareja quien también aparece en las imágenes.

Su viaje generó malestar en la legislatura santafesina y algunos lo comparan con la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning. Esta última saltó a la fama la semana pasada por su faltazo a la sesión en la que el Frente de Todos aprobó el proyecto de Bienes Personales en la Cámara de Diputados. La diputada de UCR Evolución fue una de las tres personas de Juntos por el Cambio que se ausentaron. El otro fue Álvaro González (PRO) que estaba de viaje en Alemania y Camila Crescimbeni (PRO), quien dio positivo al testeo de covid-19 en los controles preventivos para ingresar al Congreso.

“Pensé que había terminado el año legislativo, no lo dudé, fui al aeropuerto a ver si conseguía otro pasaje y me fui al encuentro con mi familia, al llegar al exterior me anoticio que el martes había sesión especial, intenté volver pero me fue imposible”, argumentó la diputada cordobesa.

En el caso de Luis Rubeo, no se han conocido explicaciones sobre el motivo por el cual planeó sus vacaciones de lujo cuando aún debía cumplir funciones como representante del pueblo en la Legislatura de Santa Fe.