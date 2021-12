Fuertes críticas al regreso de las bandas tarifarias para vuelos de cabotaje

El Gobierno dispuso que se vuelvan a fijar tarifas máximas y un sistema de bandas tarifarias para los servicios internos regulares de transporte aerocomercial. Según la normativa, el Ministerio de Transporte deberá determinar las bandas tarifarias para los vuelos de cabotaje en un plazo no mayor a 180 días.



La aplicación de tarifas máximas en los servicios internos de transporte aerocomercial "evita tanto situaciones de abusos tarifarios protegiendo a los usuarios y las usuarias" así como "cualquier tipo de especulación económica basada en la obtención de retornos excesivos luego de aplicar prácticas predatorias que deterioren la prestación de este servicio público", indicó el decreto publicado en el Boletín Oficial.



La medida se dispuso luego de un análisis de los balances presentados por las empresas transportistas que operan servicios regulares con venta libre de pasajes que arrojó que "el resultado económico de todas las empresas es negativo". Esto "indica que los ingresos de la actividad aeronáutica no alcanzan a cubrir los costos directos e indirectos de la misma, desde hace varios años, como resultado de la fijación de tarifas predatorias, que llevaron al colapso del sistema", añadió.



Además, se observó el impacto de la pandemia en el transporte aéreo con "efectos devastadores sobre el sector" y que "en este marco coyuntural se vieron afectadas profundamente las empresas aerocomerciales que operan en el sistema de cabotaje e internacional".



"El exceso de oferta en un mercado deprimido por la pandemia y la existencia de tarifas que no se ajustan a los costos operativos de las empresas pueden provocar la existencia de tarifas predatorias de mercado, susceptibles de conllevar a una competencia absurda con valores no compensatorios, que a su vez pueden impedir llevar adelante la explotación comercial en condiciones de seguridad y rentabilidad, durante un período razonable", agregó.

Críticas

Desde el sector empresario salieron rápidamente a criticar esta nueva normativa, asegurando que es lo opuesto a lo que se aplica alrededor del mundo.

Pierpaolo Barbieri, fundador de Uala, utilizó su cuenta de Twitter para expresar su malestar: "Menos competencia, tarifas más altas, más subsidios (para que vuelen los ricos), más regulación. Menos aviones. Y menos turismo internacional. Lo opuesto del mundo. Perdemos todos".

Pero no fue el único. El Hernán Lombardi, hombre fuerte del PRO, tuiteó: "Vuelven tarifas mínimas para cabotaje. Perjudican al turismo y a los viajes. Ceden a las presiones de sindicalistas vetustos y perjudican a millones de viajeros y puestos de trabajo".

También fue muy crítico Gustavo Neffa, director de Research for Traders y Fin.Guru: "Lamentable retroceso lo de las tarifas aéreas mínimas para el cabotaje en Argentina. Más explícito que esa medida para demostrar que no hay política de incentivo a la competencia? Mas socialismo y Aerolinea de bandera. Menos low cost".

Otra voz crítica fue la del economista Fausto Spotorno, quien fue más crudo en su posteo: "Nos están afanado. El Gobierno prohíbe que bajen los precios de los vuelos en un país con 2,78 millones de KM2 Y devuelve el monopolio de rampas a Intercargo".