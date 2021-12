La inmediata reacción de Martín Soria para calmar a Cristina K

La decisión de la Corte Suprema de declara la inconstitucionalidad de la ley sancionada en 2006 que modificaba la integración del Consejo de la Magistratura ha dejado herido al ministro de Justicia Martín Soria. Una de sus misiones en el cargo era operar para que esto no ocurriera, pero finalmente no pudo detenerlo. Esto generó enojo en el kirchnerismo y la reacción inmediata del funcionario fue salir a cuestionar a los jueces de la Corte en los medios de comunicación. "La Corte Suprema ya no aplica el derecho si no que está jugando a hacer política", disparó.

Según fuentes confiables revelaron a MDZ, la vicepresidente y sus principales colaboradores consideran que con este fallo queda en evidencia el fracaso del ministro de Justicia, Martín Soria y no solo le pasan la factura al rionegrino, sino también al presidente por haber puesto en lugar de Marcela Losardo un “aprendiz” en el difícil arte de hacer lobby con la justicia y negociar.

Las críticas parecen haber llegado a oídos del funcionario, que esta mañana salió a castigar a la Corte Suprema en Radio 10."Todos nos preguntamos donde esta la Corte Suprema, no entendemos como esta trabajando", aseveró.

"El fallo sobre la reforma del Consejo de la Magistratura es inédito, lo hacen para recuperar su propio poder en la Magistratura", disparó Soria en diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre. "Hay un desprestigio interno en la Corte Suprema", esgrimió.

"Fui hablar con los jueces de la Corte Suprema sobre lo que esta ocurriendo con la justicia y las preocupaciones que tenemos. Es increíble que la Corte invalide una ley que tiene 16 años de vigencia y ahora imponga un plazo irrazonable para convocar a elecciones de abogados y jueces, hay feria judicial en el medio", sostuvo Soria y dejó claras las intenciones del Ejecutivo de avanzar con reformas en la Justicia.

"Hemos enviado un proyecto de ley al Congreso que es intachable para ampliar la Corte, esperemos que la oposición acompañe", concluyó.