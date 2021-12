Rodolfo Suarez confirmó que el pase sanitario también regirá en Mendoza

Luego de tomarle juramento a Víctor Fayad como ministro de Hacienda y a Nora Vicario como ministra de Cultura y Turismo, el gobernador Rodolfo Suarez confirmó que Mendoza también aplicará el "pase sanitario" que dispuso el Gobierno nacional. El mandatario manifestó que es una decisión administrativa que debe obedecerse, pero dijo que aún no está claro cómo serán los controles. "Estará vigente en Mendoza pero de aquí a enero habrá mucho trabajo para definir cómo se pone en funcionamiento", esgrimió.

Las dudas de Rodolfo Suarez giran respecto a las sanciones que habrá para quienes no cumplan con la exigencia del pase sanitario o cuáles serán las autoridades que deberán hacerse cargo del cumplimiento de la normativa. "Al ser un acto jurídico de un gobierno nacional está vigente. Dice que recomienda pero las autoridades no dice cómo será el control", destacó.

Por ese motivo, fue claro respecto a que aún quedan muchas cosas por definir de aquí al 1 de enero, fecha en la que deberá exigirse el esquema de vacunación completo para asistir a eventos y lugares de alto riesgo epidemiológico.

"Creo que va a ser dificultoso porque dice que hay que coordinar en los distintos estamentos ver como se hacen los controles", adhirió el jefe del Ejecutivo provincial pero remarcó que no tiene margen para desobedecer la decisión de la Casa Rosada de aplicar el pase.

Suarez se había expresado en contra de la implementación de este tipo de exigencias entendiendo que coartan la libertad de los ciudadanos. Específicamente, señaló semanas atrás que al no ser obligatoria la vacunación no se debería impedir el acceso a eventos de las personas que no se han vacunado.

Sin embargo, este lunes remarcó que más allá de su pensamiento particular deberá aplicar el pase sanitario que dispuso el jefe de Gobierno, Juan Manzur.