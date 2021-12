La lista de los funcionarios que ya no soportan a Cristina Fernández de Kirchner

Pese a que es considerada como la mayor responsable de la derrota en las últimas elecciones legislativas, Cristina Fernández de Kirchner continúa ostentando buena parte de su poder en el Frente de Todos y sus acciones siguen gravitando con fuerza en la política argentina. Esta contradicción se vuelve más notoria incluso teniendo en cuenta que cada vez hay más funcionarios y dirigentes del oficialismo que prácticamente no la soportan y sueñan con su caída definitiva.

En su editorial del programa +Voces, del canal LN+, el conductor Luis Majul planteó esta cuestión al preguntarse: "¿Por qué a Cristina Fernández de Kirchner, la dirigente política más tóxica, dañina y cobarde del país, nadie se le anima?", y enumeró los hechos que a su criterio demuestran esa calificación: "Bendijo decenas de candidatos que fueron derrotados por goleada y acaba de publicar una carta que la muestra más temerosa y débil que nunca".

"Ni siquiera salvó las ropas en el conurbano bonaerense, fue tapada de votos en la provincia de Santa Cruz con sus candidatos saliendo terceros y el sobreseimiento que logró en la causa Los Sauces - Hotesur lo puede perder en la próxima apelación", añadió.

De hecho, Cristina Fernández de Kirchner acumula una prolífica lista de 'enemigos' en el gabinete nacional que ya no la aguantan, empezando por Alberto Fernández, según Majul: "A Cristina no la soportan el Presidente, ni la CGT, ni el jefe de Gabinete Juan Manzur, ni los ministros Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Juan Zabaleta (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Matías Lammens (Turismo) y Claudio Moroni (Trabajo)".

"¿Por qué desde el propio peronismo no la exponen frente a la opinión pública de una buena vez?", insistió el periodista, y sin terminar de responder ese interrogante, consideró que aquel que posea "lo que hay que tener para enfrentar a Cristina, podrá crecer dentro y fuera del peronismo al ser valorado por demostrar el coraje que hace falta para sacar de la política con votos a esta dirigente tóxica y empezar a enderezar este maltratado país".

Sobre las hipótesis referidas al motivo de que Cristina Kirchner no tenga oposición interna, algunos periodistas como Alfredo Leuco consideran que "en el peronismo hay una densidad y un nivel de cobardía que refleja una mediocridad muy grande" y que "todavía no hay una capacidad de liderazgo con coraje como para romper" con la vicepresidenta, mientras que otros como Paulino Rodrigues analizan que "si se rompe el acuerdo con Cristina, el Gobierno implosiona" y que además "hay que reconstruir un peronismo que no es fácil de rearmar".