Contundentes declaraciones de Facundo Manes sobre la indagatoria a Mauricio Macri

El candidato a diputado nacional de Juntos en la provincia de Buenos Aires Facundo Manes insistió hoy en que el expresidente Mauricio Macri “se debe presentar” en la causa judicial en la que se lo investiga por su presunta responsabilidad en el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, aunque cuestionó a la Justicia por lo que definió como su "ritmo electoral”.



“Cuando me preguntaron en televisión yo dije algo de sentido común y es que, aunque la causa sea injusta y aunque el juez sea polémico, un expresidente se tiene que presentar”, indicó Manes al referirse a la causa que instruye el juez federal Martín Bava.



Sin embargo, aclaró: “No me gusta que la Justicia se mueva con ritmo electoral; esto siempre merece ser repudiado”.



“Yo no soy abogado, pero lo más importante es respetar el dolor de las víctimas y priorizar el bienestar de estas personas, y este escándalo que se está armando semana tras semana les debe generar mucho dolor”, opinó el neurólogo y candidato.



Ante una consulta, dijo que no pudo hablar con Mauricio Macri pero que sí lo hizo con su abogado, Pablo Lanusse: “Él me dio mucha información de la causa y yo le repetí que mi opinión fue filosófica y política, y, aunque haya elementos para recusar a un juez, un expresidente debe presentarse, que de hecho es lo que hizo”.



Sobre el vínculo con su compañero de lista de cara a las legislativas del próximo 14, Diego Santilli, Manes dijo que “la relación es muy buena" y agregó: "Podemos tener diferencias lógicas por venir de espacios diferentes, pero estas diferencias son menores frente a la tarea que tenemos, no solo nosotros sino todos los argentinos”.



Por último, concluyó que ve a la sociedad “con resignación, triste y con dolor, frustrada”, pero consideró que “la gente quiere un rumbo para el país" y, "pese al dolor quiere convertir ese dolor en esperanza”.