El verdadero motivo de Máximo Kirchner para avalar la reelección indefinida de los intendentes

El encuentro protagonizado por Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner con los intendentes del conurbano bonaerense no sirvió para definir una postura única frente a un tema que preocupa mucho a 'los barones': la reelección indefinida. Sin embargo, el hijo de Cristina Fernández de Kirchner ya decidió que acompañará el reclamo pese a sus intenciones de fortalecer a La Cámpora dotándola con más poder territorial en 2023.

La derrota en las elecciones legislativas significó un duro cachetazo a las aspiraciones de Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires. De hecho, el haber acortado diferencias con Juntos en el resultado final únicamente fortaleció a los barones, que vienen ganando la pulseada frente a Axel Kicillof y ahora van por la recuperación de la reelección indefinida, una herramienta que les fue quitada en 2016 gracias a una ley impulsada en su momento por María Eugenia Vidal y el propio Sergio Massa.

Aunque no se trata de un tema prioritario en la agenda del ciudadano común, la reelección sin límites representa una urgencia muy necesaria a resolver para los intendentes. Sin embargo, fue el único temario que no se abordó en la reunión de ayer en La Plata. "¿Por qué no se habló de ello? Porque había más de cien personas y no quieren tratarlo entre tanta gente", explicó anoche el periodista Francisco Olivera en el programa +Voces, del canal LN+.

Axel Kicillof fracasó en su intento de frenar a los intendentes.

Además de ser "piantavotos", el conflicto por la reelección resulta una cuestión muy delicada para Máximo, que siempre renegó de este mecanismo porque dificultaba el ingreso de La Cámpora a las intendencias y perpetuaba el poder de los barones. Pero el nuevo escenario poselectoral lo obliga a cambiar de rumbo y a acoplarse a la postura mayoritaria de cara a los comicios del 2023.

"La cuenta que hacen en el kirchnerismo es que suma mucho más que los intendentes vayan por la reelección. Por ejemplo, no es lo mismo que vaya Jorge Ferraresi de candidato en Avellaneda que su delfín: hay diez puntos de diferencia a favor del primero, Esa es la razón por la que probablemente Máximo Kirchner esté de acuerdo con la reelección indefinida, a pesar de que quiere ir con candidatos propios de La Cámpora", detalló Olivera.

Frente a ello, al hijo de Cristina Kirchner solo le quedaría una opción: armar unas PASO en cada intendencia para competir con listas camporistas y así quedarse con la mayor cantidad posible de candidaturas del oficialismo.