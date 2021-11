Cristobal López se defiende en el juicio en su contra

El Tribunal Oral Federal 3 escuchará durante la jornada el argumento del defensor de Cristóbal López en el juicio donde está acusado de defraudar al Estado mediante la implementación irregular de planes de pago para el impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) a la empresa Oil Combustibles cuya propiedad comparte con Fabián De Sousa.

Con la audiencia que iniciará a las 9:30 horas y que será transmitida por el canal de YouTube de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura se allana el camino para el final del debate que empezó el 13 de junio de 2019.

La etapa de alegatos se abrió a mediados de septiembre con la acusación del fiscal Patricio García Elorrio. El comienzo se vio afectado principalmente por la modificación del cronograma tras el desistimiento de la AFIP como querellante en la causa, la noche previa a la exposición del Ministerio Público cosa que conllevo la reorganización de la presentación.

A lo largo de 4 extensas jornadas, García Elorrio afirmó tener "certeza objetiva sobre la materialidad de los hechos y la participación de López, De Sousa y Echegaray". En ese marco sostuvo que la AFIP “no inició las gestiones de control para el cobro de deuda”, realizó la valoración de la prueba y finalmente pidió las penas de 4 años y 8 meses de prisión para el extitular de la AFIP y 4 años y 4 meses para ambos empresarios.

Por otra parte y en su turno que constó de dos jornadas, la defensa de Echegaray, tras analizar los informes de auditoría de la AFIP, aseguró que su propósito dentro del organismo era generar una acción constructiva y que no se dirigió particular y únicamente a beneficiar a López y De Sousa sino a todo el universo de contribuyentes. Finalmente, el abogado Martín Arias Duval pidió la absolución del ex funcionario tras sentenciar que la acusación en contra de su asistido "carece de fundamento" pues obró "en el marco de la ley".

Es así como al momento de su alegato, Carlos Beraldi defensor de Fabián De Sousa, al pedir su absolución, apuntó contra el expresidente Mauricio Macri al sostener que hubo “interferencias del Poder Ejecutivo” desde la instrucción del proceso. Asimismo citó varios dichos dichos del exmandatario en razón la situación judicial de su asistido como la de su socio Cristóbal López. Beraldi hizo alarde de la “existencia de una verdadera asociación ilícita” desde el Gobierno de Macri y que además, ambos empresarios “fueron víctimas de maniobras ilegales y de escuchas ilegales cuando estuvieron detenidos, escuchaban nuestros consejos legales”.

Se espera que el alegato de la defensa de Cristóbal López se realice a lo largo de las dos audiencias estipuladas por los Magistrados Fernando Machado Peloni, Andrés Basso y Javier Ríos. De ser así, existen altas probabilidades que el TOF 3 pueda leer el veredicto de los acusados antes de que finalice el año judicial.