Máximo Kirchner y la derrota ante un joven libertario de 26 años

Máximo Kirchner y La Cámpora perdieron una banca en Diputados, que ahora ocupará el joven libertario Nahuel Sotelo, quien fue candidato de José Luis Espert. Este flamante legislador propone, entre otras cosas, eliminar el Ministerio de las Mujeres y condecorar a policías que “maten para salvar a un inocente”.

Nahuel Sotelo tiene 26 años y asegura haber trabajado ya, a pesar de su corta edad, en un call center, como vendedor ambulante, en puesto de café en la facultad de Psicología, como director de dos medios de comunicación -AM Libertad y FM Latina- en Rosario y como asesor y armador de campañas políticas.

Sobre la ideología de los libertarios, dijo: "Nuestras ideas son las que han triunfado en el mundo, las que ponen en práctica países donde las cosas van bien. Es más sentido común que 'anti' o 'pro' algo".

Consultado sobre si se festeja quitarle una banca Máximo Kirchner y a La Cámpora, Sotelo comentó que para ellos "el Frente de Todos y Juntos son lo mismo. En la provincia de Buenos Aires siempre han votado lo mismo y han sido socios para las leyes que han perjudicado a nuestro país".

Nahuel Sotelo fue candidato de José Luis Espert.

De todos modos, reconoció que sí se festeja doble la victoria ante Máximo Kirchner porque "la Tercera sección electoral tiene a los verdaderos barones del Conurbano, entonces haberle sacado una banca al Frente de Todos es histórico".

Sobre ese triunfo, Nahuel Sotelo entiende que se debe a que "mucha gente se está dando cuenta de que las políticas que llevan a cabo los gobiernos desde hace años están fracasando. Eso hace que haya un voto ideológico pero también hay un voto bronca y de esperanza, que busca probar algo distinto".

El flamante legislador entiende que es necesario achicar la planta del Estado. "Hay lugares que podrían ser útiles pero se terminan convirtiendo en 'aguantaderos de militantes'. Por ejemplo las secretarías de Seguridad de las municipalidades, que no son manejadas por ex policías ni por ex militares ni por personas que hayan pasado por la Fuerza, sino por militantes políticos", manifestó.

"Cada elección la planta de empleados se agranda más y más. Algo que no solo hace el peronismo, sino también Juntos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, Rodríguez Larreta cada vez aguantan más militantes con nuestros impuestos", señaló el entrevistado.

Finalmente, en materia de Seguridad dijo que el Estado debe proteger a las víctimas y no a la inversa, al punto de que si un policía mata a un delincuente para salvar a un inocente tiene que ser condecorado y no juzgado. "En cambio ahora, a penas sucede el hecho, al delincuente le tapan la cara. No paga abogado él. Si va a la cárcel y no quiere no trabaja, no paga luz ni agua. En cambio a la familia nadie le pregunta si tiene para velar a la víctima, están todos pensando en el delincuente y nadie en la víctima", esgrimió.

Para concluir la entrevista, Nahuel Sotelo citó una frase de Ayn Rand: "Piedad al culpable es traición al inocente" e invitó a "frenar y pensar en las víctimas".