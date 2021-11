¿Otro fiscal viajero? Piden investigar un vuelo al exterior

El diputado Rodolfo Tailhade, integrante de la Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público del Consejo Nacional, presentó una nota a la Procuración Nacional para que se investigue al fiscal Raúl Pleé por un presunto viaje que habría hecho al exterior sin la debida autorización.

El pedido del diputado está basado en una investigación periodística en la que señalan que Pleé viajó a Estados Unidos entre el 15 de mayo y el 16 de junio de este año sin el permiso correspondiente. Según el legislador oficialista, de comprobarse esa conducta, "se estaría ante un caso de extrema gravedad institucional".

"Es una falta grave del magistrado: el abandono del trabajo en forma prolongada sin autorización. Queremos que (el procurador interino, Eduardo) Casal informe si tiene conocimiento de ese viaje, si se pidió licencia y si él lo autorizó", expresó Tailhade. Además, agregó que "no estaríamos ante episodios aislados, sino ante una práctica habitual entre algunos magistrados", dijo para hacer referencia a la respuesta que Casal envió en el caso del fiscal Marcelo Retes.

Al respecto, Casal informó al Senado que "no estaba al tanto de esa licencia", pero que él no tenía competencia sobre el particular porque el que debía autorizar ese caso era el fiscal general Ricardo Sáenz.

"Pido que se libre oficio a Sáenz en los mismos término que a Casal. Que sea él el que nos responda si Retes tenía autorización para viajar", insistió Tailhade, y reclamó "saber la totalidad de los fiscales que viajaron al exterior en los últimos tres años".