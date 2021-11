Volver a Perón para disimular la derrota y las diferencias internas

“Zafamos de una paliza que podría haber puesto en riesgo la continuidad del Gobierno de Alberto Fernández, mirá si no vamos a festejar”, dice a MDZ una fuente oficial que estuvo en el armado del acto que convoca hoy la CGT por el día de la militancia. Si bien la movilización estaba prevista con anterioridad, el oficialismo decidió subirse con entusiasmo para mostrarse unido y festejar lo que más le importa: haber remontado la diferencia en la provincia de Buenos Aires.

“Tenemos que meter 100.000 personas, recuperar la calle y generar un hecho polo foco contundente”, dicen en la Casa Rosada. Respecto a las tensiones internas que se evidenciaron mucho más entre las PASO y el domingo, se percibe mucha prudencia pero nadie se anima a pronosticar cómo va seguir el vínculo entre el presidente y Cristina Fernández de Kirchner.

“Hay que ganar tiempo, disimular la interna y ocultar la derrota nacional”, admiten voceros parlamentarios del Frente de Todos. Una mirada muy excéntrica que plantea el kirchnerismo es que “ganamos porque nos tenían groggy y no nos tumbaron, Juntos por el Cambio desaprovechó una oportunidad que no se va a repetir”. Concretamente, se refieren a que si la oposición no les dio una paliza ahora, el oficialismo podría recuperarse en el 2023.

Muchos gobernadores e intendentes del PJ discrepan con esta mirada porque descreen de la posibilidad de ser competitivos en las próximas elecciones presidenciales siguiendo con el actual status quo. “Si seguimos barriendo bajo la alfombra y no encaramos la crisis interna estamos en el horno”, dice un sindicalista.

El establishment del peronismo considera indispensable aislar a los K para presentar una oferta moderada de acuerdo a lo que exige la sociedad. El slogan del acto es “Todos unidos triunfaremos” pero hay demasiadas facturas cruzadas y no surge un liderazgo que compita con la vicepresidenta.