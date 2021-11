Escándalo en Tucumán por dos abusos a periodistas en Casa de Gobierno

Una denuncia presentada por una periodista tucumana ha sacado a la luz situaciones de abusos que se han vivido en coberturas mediáticas en Casa de Gobierno. La comunicadora Carolina Ponce de León aseguró que fue manoseada por tres militantes durante la cobertura de las últimas elecciones y que en lugar de asistirla los custodios del Salón Blanco le ordenaron callar. Al salir a la luz esta situación, otra periodista llamada Mariana Romero afirmó que le pasó algo muy similar tras las PASO.

Desde Fopea emitieron un comunicado repudiando lo ocurrido y llamaron al gobierno tucumano y a la Justicia de esa provincia a esclarecer la situación. Según explicó Carolina Ponce de León mientras se desarrollaba la conferencia de prensa de las autoridades provinciales y de los candidatos, el domingo 14 por la noche, fue interceptada y manoseada por tres militantes políticos en el Salón Blanco.

"Añadió que la custodia no sólo no intervino sino que le pidió que se callara. FOPEA repudia lo sucedido y reclama al Poder Judicial de Tucumán que esclarezca el ataque. A su vez exige al gobierno provincial que garantice condiciones de seguridad y comodidad para que los trabajadores de prensa puedan realizar su tarea sin restricciones ni riesgos para su integridad física", remarcaron desde el foro.

Una vez que salió a la luz el caso de esta periodista de radio Universidad de Tucumán, otra colega se animó a contar que ella vivió algo similar en las PASO. "La noche de las PASO me tocó cubrir todo el discurso del gobernador con la mano de un desconocido tocándome con fuerza el trasero. Fue en la Casa de Gobierno. No dije nada y hoy me arrepiento, si hubiera hecho lo correcto, quizás no le hubiera pasado lo mismo a mi compañera", expresó en las redes Mariana Romero.

"Esa noche, a la conferencia de prensa en Salón Blanco hicieron entrar a muchas personas que no eran trabajadores de prensa. Fanáticos que estaban ahí solo para aplaudir. Cuando el gobernador empezó a hablar, ellos se mezclaron con la prensa. Yo sentí que alguien me manoseaba de una manera tan fuerte y descarada que pensé que era alguna de mis compañeras intentando acomodarme algo en el bolsillo trasero. Pero no se detenía. El amontonamiento era tal y yo con las dos manos ocupadas, que no podía darme vuelta", continuó.

"Al final me liberé una mano y agarré la que me estaba manoseando. Me di vuelta y lo vi, el tipo me miró de frente sin expresión alguna. Yo le tenía la mano agarrada por la muñeca. Lo insulté, pero no creo que me haya escuchado con el discurso atronando por los altavoces. Le solté la mano y me di vuelta, me estaba perdiendo el discurso del gobernador Juan Manzur. Pasé un rato sin problemas, hasta que el tipo me apoyó. Me aleje como pude. Al rato, me puso una mano en la nuca y así terminamos de escuchar el discurso del gobernador", narró a través de las redes.

Luego, Romero se lamentó de no haber tenido la valentía de denunciar la situación como si hizo Ponce de León. "Esa noche se lo conté a muchos de mis compañeros: ninguno le dio importancia. Yo tampoco. Lo tomé como anécdotas que uno se trae de la cobertura: uno se tropezó, el otro se trabó, al otro se le escapó el candidato, a mí me manosearon. Cosas que pasan, pensé, pero claro que a ninguno de mis compañeros les pasó tener que cubrir toda una conferencia con una mano en el culo. Cuando digo culo, también digo entrepierna", sostuvo.

"Pasó el tiempo. Este domingo, durante las elecciones generales, en el mismo amontonamiento, a mi compañera la manosearon entre tres. Sí, ahí en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, delante de todo el mundo. Ella tuvo la dignidad y la lucidez que no tuve yo: reclamo en voz alta", destacó Romero. "Recién cuando mi compañera puso el grito en el cielo y luego asentó la denuncia en la comisaría me di cuenta de que yo no debería haber naturalizado trabajar con una mano de un desconocido en el culo", finalizó.