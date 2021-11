Catarata de mensajes oficialistas desde la "Plaza de la militancia"

Sonaban los cantos mientras Alberto Fernández hablaba ante la militancia reunida este miércoles en Plaza de Mayo. Pero de forma paralela las redes se expresaban, y desde el espacio oficialista estuvieron especialmente activos a lo largo de la tarde e incluso antes.

Desde temprano, La Cámpora arengaba invitando a asistir, y más cerca de la hora de la convocatoria el ministro de Defensa Agustín Rossi expresó que "iba en camino":

??• Feliz #DíaDeLaMilitancia compañeras y compañeros ??



¡Nos vemos en la Plaza! pic.twitter.com/AVwAHWK4cU — La Cámpora (@la_campora) November 17, 2021

Camino a Plaza de Mayo. En la militancia siempre hay encuentro??#DiaDeLaMilitancia pic.twitter.com/SHQ7EEWS3o — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) November 17, 2021

El Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, preparó un video para convocar a lo que a su criterio era una jornada clave. Luego se lo vio en la plaza, al igual que a otros ministros:

Somos una fuerza política hecha de mujeres y hombres que trabajan cada día, con fuerza y compromiso para seguir el camino de transformación de una Argentina más justa para todas y todos.



Feliz #DíaDeLaMilitancia a quienes siempre fueron y serán los protagonistas del peronismo. pic.twitter.com/rerwEL3NeP — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) November 17, 2021

Más tarde llegaron otros funcionarios, líderes de organizaciones y referentes del FdT. En este video se ve la llegada de Máximo Kirchner y el "Cuervo" Larroque, dos figuras de la cúpula K que se mezclaron entre la gente (fuente: @somoscorta):

También hubo muchas palabras. A su turno, la abogada Graciana Peñafort, muy cercana a Cristina, ironizó sobre la "transición" que había anunciado el expresidente Mauricio Macri para el día después de las elecciones:

veo la plaza poblada de gente y banderas y pienso que esta bien la "transicion" que supo anunciar Macri. Pasamos de un gobierno sitiado a un gobierno a la cabeza del movimiento popular — Graciana Peñafort (@gracepenafort) November 17, 2021

El ex Ministro del Interior y ahora Canciller, Santiago Cafiero, no quiso quedarse atrás y citó al presidente al sostener que la victoria no está relacionada siempre con ganar sino con no resignarse: