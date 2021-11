La insólita apuesta de Martín Tetaz por el kirchnerismo a minutos del cierre de los comicios

Todo empezó cuando Daniel Osinaga cuestionó en un tuit a quienes siguen pensando que Javier Milei -candidato de La Libertad Avanza- quedará segundo en las elecciones porteñas. Enseguida, el abogado Carlos Maslatón se subió a la idea. Aceptó recibir US$2000 si el candidato libertario logra el segundo puesto y propuso pagar el doble si queda en tercer lugar.

La sorpresa llegó cuando otros apasionado tuitero, Martín Tetaz, se subió a la apuesta. Hace años, el diálogo hubiera sido uno más de tantos en un domingo de elecciones. Lo llamativo es que el economista en cuestión es el segundo en la lista de diputados de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires y por eso comenzaron a llover las críticas luego de que preguntara si seguía abierta la apuesta.

"¿Siguen abiertas las apuestas Carlos? Me anoto con 2000 V-S-M", preguntó Tetaz sin nombrar a los candidatos pero con clara referencia a las cabezas de cada lista.

Respuestas y retuits acusaban a Tetaz de estar apostando a favor del Frente de Todos. Sin embargo, el candidato se mantuvo firme en su postura dejando en claro cómo cree que será el resultado de los comicios.

El candidato, que votó en San Cristóbal, había declarado después de ejercer su derecho al voto que "los mercados normalmente reaccionan a la sorpresa, no a la confirmación. Si lo que esperan se confirma, no debería haber ningún cambio y, al contrario, si el mercado tal vez espera con preocupación alguna reacción más bien intempestiva y que no se produce, mejor para todos porque el resultado de los mercados va a ser todavía mejor".

Coincidió con muchos otros políticos y analistas en que bajó el miedo a contagiarse coronavirus porque "el virus va cediendo y estamos todos más vacunados" y aseguró que esta elección es más importante, por lo que espera que se acerque más gente a las urnas.

No descartó la posibilidad de entablar un diálogo con el Gobierno, aunque aclaró que quienes deben abrir ese espacio son los que actualmente tienen el poder. Finalmente, sostuvo que "Argentina está dando una discusión cultural sobre algunas de las grandes reformas que tiene que hacer, eso está claro, y eso en parte está juzgando además de la gestión de la pandemia en esta elección; veremos si lo confirman las urnas".