Al igual que en las PASO, Amado Boudou no fue a votar

Amadou Boudou, ex vicepresidente de la Nación, al igual que las PASO, no se hizo presente en el centro de votación que tenía asignado y formó parte del 28% del padrón que no votó este domingo, en el marco de las elecciones legislativas en el país.

Boudou, quien recuperó su libertad condicional a fines de julio, podía emitir su voto hoy, pero nunca se acercó al establecimiento.

La institución en la que el ex funcionario estaba habilitado para emitir su voto era la Escuela EP N°10 ubicada en Avenida Mitre 2985 en Sarandí, partido de Avellaneda en la provincia de Buenos Aires.

A Boudou se lo vio hace tiempo atrás en el marco de la ronda de los jueves que realizan las Madres de Plaza de Mayo, junto a Hebe de Bonafini.

En su primer día de libertad condicional, el 23 de julio, Boudou admitió que quiere volver a tener un cargo en el gobierno nacional. Sin embargo, el fallo que lo condenó a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone lo inhabilitó a ejercer cargos públicos.

Sobre la Avenida 2985, dirección en la que se encuentra la Escuela EP N°10, Boudou figuraba designado en la mesa 386 y además, tenía el número de orden 80.

Respecto a los cargos en la política, Boudou había comentado meses atrás: “Me gustaría que se revierta la imposibilidad de ejercer cargos públicos porque eso fue un accesorio de la pena”. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista a Radio El Destape. Allí, también manifestó que seguirá “peleando en todos los frentes” para cambiar esa situación.