El sorpresivo giro que puede tomar Cristina Fernández de Kirchner en una medida clave

Lo que sucederá después de las elecciones del domingo próximo es una gran discusión que se está dando puertas adentro del Frente de Todos, con un presidente Alberto Fernández que se debate entre la lealtad indiscutida y la independencia política, y con Cristina Fernández de Kirchner dispuesta a cambiar nuevamente su estrategia para evitar un estallido irremediable en la coalición oficialista.

Con el recuerdo de la contundente derrota en las PASO todavía muy fresco, en el Frente de Todos hay un aparente consenso generalizado que visualiza un nuevo golpe contra el oficialismo en los comicios legislativos programados para este 14 de noviembre, pero lo que cambia rotundamente es el análisis que se cierne sobre ese escenario latente y las estrategias sobre cómo abordarlo a partir del lunes que viene.

A nadie le extraña que por los malos resultados anteriores y venideros, se haya profundizado el distanciamiento entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, lo que también derivó en una fractura prácticamente irreconciliable dentro del Gobierno nacional y que podría complicar lo que queda de una gestión absolutamente desgastada por el manejo de la pandemia de coronavirus y la profundización de una crisis económica atravesada por la suba de la inflación, el desempleo y la pobreza.

Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández no pueden salvar sus enormes diferencias.

"Hay gente que le está diciendo a Alberto Fernández que después del 15 tendrá su 'última bala': una independencia categórica frente a Cristina Fernández de Kirchner pero sin romper la alianza con el kirchnerismo. Al mismo tiempo, desde el Instituto Patria y La Cámpora creen que la gente quiere que profundicen el modelo: o sea, proponen más cepo, más cerramiento a la economía y decirle que 'no' al acuerdo con el FMI", detalló anoche el periodista Santiago Fioriti en el programa Verdad Consecuencia, del canal TN.

No obstante, el comunicador aclaró que "hay una posibilidad de que Cristina se haga un poco la distraída y deje que Alberto haga cosas que ella no quiere hacer, como por ejemplo arreglar la deuda con el Fondo en los términos que no comparte". Esto significaría un giro importante en la táctica ofensiva de la vicepresidenta y que se retrotraería a la situación que reinaba en los comienzos de 2020, aunque ahora se daría en un contexto de desconfianza y desidia que podría complicar aún más la administración del Estado nacional.

Más allá de esa hipótesis, una de las pocas cosas que es segura y que no cambiará pase lo que pase es el encono que Cristina Kirchner tiene contra el ministro de Economía, Martín Guzmán. "Cristina tiene un serio problema con Guzmán, a quien no quiere más en el gobierno y al que acusa de ser 'el ministro del FMI'. Sin embargo, sabe que es el único instrumento disponible para arreglar la deuda con el organismo y solo por eso deja que siga en su cargo", explicó Fioriti.