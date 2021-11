Quilmes pagó 20 millones a una empresa ligada a La Cámpora por el show de Karina "La Princesita"

El escándalo por la contratación de La Princesita Karina para dar un show gratuito en Quilmes sigue dando tela para cortar. Según se filtró desde el municipio que conduce Mayra Mendoza, la productora Tiempo Beta SRL cobró 19.3 millones de pesos por ese espectáculo. Lo llamativo es que se trata de una empresa vinculada a un militante de La Cámpora, Ignacio Saavedra, que en los últimos años se ha visto beneficiado con contratos millonarios. Entre ellos, el alquiler de pantallas para que el Congreso de la Nación funcione de forma virtual.

Ignacio Saavedra, fue director del Afsca durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y antes se desempeñó como subgerente de noticias de Canal 7. Pero paralelamente, fue uno de los impulsores de la empresa Tiempo Beta SRL, creada en 2005 pero cuya explosión patrimonial se dio a partir del año 2012. Según la constancia a la que tuvo acceso MDZ, la intendencia de la camporista Mayra Mendoza le pagó casi 20 millones de pesos a la productora.

Lean arentamente.

"Tiempo Beta Srl", socio y pte Ignacio Saavedra. Militante de La Campora. Desde el año 2005 proveedor del Estado

Año 2012 su patrimonio crecio 11 veces

Director del Afsca gestión Sabbatella. — Monica Frade (@MonicaFradeok) June 12, 2020

Karina brindó un show a mediados de octubre por el 72 aniversario de San Francisco Solano. Tras el espectáculo se viralizó que la cantante había cobrado 8 millones de pesos por el espectáculo, algo que ella misma desmintió públicamente. “Me tienen las bolas infladas con los ocho millones. No deberían ensuciar a laburantes como yo con mentiras y quilombos políticos. No cobré esa suma ni cerca. Y no porque no quiera. No seamos hipócritas. ¿Quién no quisiera vivir de lo que ama y cobrar bien? Pero no a costillas del pueblo”, aseveró.

Más allá del caché que pueda haber percibido la artista, lo que se confirmó es que la Municipalidad de Quilmes le pagó 20 millones de pesos a Tiempo Beta SRL por el evento.

Según el portal Periodismo y Punto, se trata de la misma compañía que fue contratada para montar las enormes pantallas de la Cámara de Diputados para las sesiones virtuales y que brindó la plataforma para la realización del acto virtual del 17 de octubre en el 2020. En el pasado la productora cobró por construir stands en Tecnópolis, imprimir libros de la Secretaría de Cultura y montar stands de Argentina en ferias internacionales, entre otras cosas.

Lo que vincula a Tiempo Beta SRL con la política es la militancia en La Cámpora de uno de sus titulares, Ignacio Saavedra. Se trata de una persona que desde la primera hora se enroló en las filas de la agrupación liderada por Máximo Kirchner y desde entonces no dejó de tener negocios con el Estado.

Otro show de La Princesita

En las últimas horas, la cantante popular quedó nuevamente vinculada al Frente de Todos luego de cerrar otro festival gratuito, esta vez en La Matanza. Allí la participante de ShowMatch se mostró acompañada por el intendente Fernando Espinoza. El evento tuvo lugar al mismo tiempo que cientos de vecinos llevaban adelante un reclamo por el homicidio del kiosquero Roberto Sabo y la falta de seguridad.