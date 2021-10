La millonaria cifra que habría cobrado Karina La Princesita por un show en Quilmes

Karina La Princesita realizó este fin de semana un concierto gratuito en Quilmes. Una vez terminado el show, comenzó a circular en las redes sociales un fuerte rumor sobre la cantidad de dinero que habría cobrado la artista para participar del aniversario 72 de San Francisco Solano.

Una gran cantidad de mensajes inundaron Twitter con críticas contra la intendenta Mayra Mendoza y contra la artista, cuestionando los supuestos 8 millones de pesos que se gastaron. "Mayra Mendoza dilapidó millones de pesos para un mega recital hecho en Francisco Solano con Karina La Princesita, en un municipio que parece uno de los suburbios más pobres de Haití", fue tan solo uno de los tantos mensajes que colmaron la red social del pajarito.

Karina junto a la Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.Foto: Instagram @mayrasolmendoza

Enterada de las repercusiones, Karina decidió salir a responder con un contundente descargo. "Me tienen las bolas infladas con los 8M. No deberían ensuciar a laburantes como yo, con mentiras y quilombos políticos", sentenció. Y continuó: "No cobré esa suma ni cerca y no porque no quiera, no seamos hipócritas. ¿Quién no quisiera vivir de lo que ama y cobrar bien? Pero no a costillas del pueblo".

"¿Querés más? Este show ni siquiera lo pagó la intendencia, lo hicieron de un sector privado y ni a ellos se les cobró tal suma. Espero que esta información totalmente verdadera sirva para que me dejen de romper las p... Muchas gracias", concluyó la cantante.