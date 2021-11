La particular denuncia de Daniel Gollan a días de las elecciones

Daniel Gollan, candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, arremetió contra los medios de comunicación y criticó a Mauricio Macri por su presentación ante el Martín Bava en la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan.

"Una semana la agarran a Mayra Mendoza diciendo que le pagó no sé cuánta plata la Princesita en algo que había organizado el sector privado. Otra semana con Capitanich, diciendo abrió una canilla cuando le estaba llevando agua por primera vez a Charata", comenzó diciendo el exministro de Salud de la Provincia en una entrevista con AM750. Y añadió: "Semana por semana enganchan a uno”.

Con respecto a sus declaraciones sobre que había que ponerle "más platita en el bolsillo a la gente", dijo: “En la nota que Ernesto Tenenbaum me hace a mí, la clave es que me dice dos veces es ‘no me hagas tu análisis, tu interpretación de lo que te digo, decime lo que te dice la gente’ esa era la clave de la nota”.

Daniel Gollan junto a Victoria Tolosa Paz.

“Se juega todo el tiempo con la cancha inclinada, con un periodismo mafioso, un periodismo absolutamente que toma partido político, pero en forma mafiosa, porque para mí hacer esto con la prensa es parte de una práctica mafiosa”, agregó.

Continuando con su discurso, siguió apuntando contra los medios: “Es metódico. Fíjense que uno por semana que van agarrando. Van construyendo ese ese discurso. Mientras tanto siguen defendiendo todas y cada una de las siete políticas a favor de los sectores de mayor ingresos. Y en contra de los de las mayorías populares. Todo el tiempo. En contra el trabajo, la flexibilización laboral. No hay una a favor de los trabajadores, de las trabajadoras”.

Por último, cuestionó a Mauricio Macri: "Acá hay 44 familias destrozadas de una situación muy traumática y realmente el desparpajo, no solamente con que actuó, porque básicamente actuó con esta manía de espiar a todo el mundo, sino que ahora genera incluso actos, es una falta de respeto total”.