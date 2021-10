La fiesta que armó JxC en La Plata para derrotar al kirchnerismo

Julio Garro saco su pasado bolichero pincho discos, arengo a la tropa y fue el actor protagónico en la presentación de los candidatos a diputados provinciales, concejales y concejeros escolares de Juntos en La Plata para las elecciones generales del 14 de noviembre. Del plenario participaron más de 500 militantes, referentes platenses y de la Provincia de Buenos Aires. El acto se desarrolló al aire libre en el predio del Parque Ecológico.

El Intendente, en un claro mensaje de unidad estuvo acompañado por el presidente de la UCR Bonaerense el Diputado Provincial Maximiliano Abad, convoco a “seguir trabajando para sostener la confianza y la cercanía con el vecino” y aseguro: “Nuestro desafío es volver a reconstruir esta ciudad de algo muy parecido a lo que nos pasó en 2013, que fue la inundación. Que cuando vino el agua no distinguió partidos políticos y se nos llevó vidas, sueños, comercios e inversiones. Esta reconstrucción de la postpandemia la iniciamos hace meses, generando laburo, confianza, eximiendo de impuestos, otorgando créditos, acompañando, estando cerca y escuchando al laburante que cuando el Estado le pidió que baje sus persianas y se encierre, hizo caso”.

El Jefe Comunal Platense, sin ser candidato, volvió a ponerse la campaña al hombro arengo a la tropa les volvió a pedir que “militen hasta que duela” y afirmo: “Nos encontramos con un Gobierno nacional y provincial que está desesperado, no saben que más hacer. No bajemos los brazos, militemos hasta que nos duela el cuerpo, y cuando nos duela fuerte, sigamos acelerando. Hagámoslo por los vecinos platenses y por el futuro que tiene nuestra ciudad por delante. Y lo tenemos que construir juntos, no de manera individual, sin aflojar, sin bajar los brazos, nosotros estamos acá para solucionarle los problemas a la gente, no nos eligieron para estar en un escritorio o un café, nos eligieron para estar en el barrio, con los problemas, con el vecino, con quienes lo necesitan y quieren soñar con un futuro mejor. Y no hay manera de construir futuro sin laburo digno”.

Por su parte el Diputado Provincial Maximiliano Abad, presidente del Radicalismo Bonaerense, afirmo: “Quería estar en La Plata para dar mi compromiso a esta lista de Juntos en la ciudad. Sabemos que debemos seguir trabajando muy fuerte para que La Plata siga aportando al triunfo de la Provincia. Nosotros tenemos el compromiso acompañar a quienes el Gobierno de Kicillof le da la espalda, y dar respuesta a las demandas”.

El líder del radicalismo bonaerense Maximiliano Abad.

“Hoy estamos conducidos por una coalición que es un rejunte de fuerzas políticas que sólo coinciden en la concentración de poder y subestimar a la sociedad argentina. Enfrente estamos nosotros que creemos en un país más libre, solidario, igualitario y justo, y esto tenemos que hacerlo juntos”, agregó Abad apuntando contra el kirchnerismo. Asimismo, el presidente del radicalismo bonaerense sostuvo: "El Gobierno está con un panic attack. No saben qué hacer, no saben si regalar plata o electrodomésticos. Van a venir y los estamos esperando en cada barrio, porque los vamos a enfrentar y les vamos a ganar".

Los candidatos salen a la cancha

El optimismo reino en los discursos de los candidatos que utilizaron un tono distendido y descontracturado, la presentación de los competidores para las elecciones generales del 14 de noviembre estuvo a cargo de las cabezas de lista Fabian Peredchodnick de Diputados Provinciales y Javier Mor Roig de concejales.

El ex consultor político Fabian Peredchodnik, cabeza de la lista de diputados provinciales de Juntos en La Plata, en su discurso de relanzamiento de campaña dijo: “Tenemos una lista de Diputados nacionales que encabeza Diego Santilli y un gran equipo de hombres y mujeres. En La Plata también tenemos una lista diversa, amplia, plural con expresiones del PRO, la UCR, de la Coalición Cívica, del Gen, Socialismo, del Peronismo republicano que ha salido de un proceso de selección de candidatos como fueron las PASO, en donde más de 170 mil platenses nos eligieron para encarar este proceso que se viene”.

“Por eso el 14 de noviembre, que es la verdadera elección, nos tiene que encontrar con la renovación de nuestro compromiso de seguir luchando y trabajando por la inseguridad, por la educación y por recuperar la producción y el empleo. Tenemos un desafío inmenso y es muy importante que sigamos escuchando, como lo venimos haciendo. Nos parece gracioso que algunos, después de dos años sin escuchar, ahora justo salgan a escuchar. Nuestro trabajo tiene tres ideas y compromisos: futuro, esperanza y libertad”, agregó. Julio Garro sentado junto a Maximiliano Abad.

En las primeras líneas de sillas estaban los miembros del gabinete municipal, diputados y senadores provinciales por la Ciudad de La Plata; y los concejales. hacia el fondo distintos dirigentes territoriales tanto del PRO, como del peronismo, la Coalición Cívica y la UCR, integrados por primera vez para enfrentar el tramo final de la campaña. Como invitado, junto a Garro, se sentó el diputado provincial y presidente del Comité Provincia de la UCR, Maximiliano Abad.