El especial pedido que recibió Diego Santilli en su recorrida por el Conurbano

Diego Santilli pasó por General San Martín y participó de una serie de encuentros donde el dominador común fue el reclamo que le hizo la gente para que “le gane al kirchnerismo” y que “no hagan las caga… que hicieron para que después volvieran”.

Acompañado por Miguel Ángel Pichetto y el candidato local Andrés Petrillo, referente de Jorge Macri en la localidad, cada actividad se vio desbordada de gente y eso se notó. Había cierto nerviosismo en la organización, que cuidaba al candidato y también, con buenos modales, trataba que no se desbordara nada.

Cuando ya terminaba el acto, la gente también le gritó a los organizadores de Juntos: "Y díganle a Macri (Mauricio) que ya está, ya fue. No hagan lo mismo que hizo él que después volvieron".

Santilli se propuso, sin quererlo, a un palo por palo con un público que no le permitía hablar más de un minuto continuo. Inmediatamente lo interrumpía, le reclamaba soluciones concretas y si el tema era la inseguridad, directamente era una opinión tras otra del público que el candidato también interrumpía para explicar.

Miguel Ángel Pichetto acompañó a Diego Santilli en la recorrida.

En diálogo con MDZ, Pichetto indicó que “hay una sensación de ratificar el voto de las PASO. La gente en la calle nos pide que ganemos, que terminemos con el kirchnerismo y que también hagamos mucho mejor las cosas que las que hizo Cambiemos en el anterior Gobierno”.

Para el exsenador nacional, la reacción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “fue lógico, reaccionó ante una derrota, y creo que lo hizo la señora fue propia de una persona que vio la derrota”

En cuanto a la posibilidad del oficialismo de revertir el resultado, señaló: “Los que no fueron a votar son más afines a Juntos por el Cambio. Además, en el interior productivo, las medidas que estaban esperando no llegaron. Lo que se anunció no les sirvió”.

Santilli, quien el jueves empezará la campaña oficial del espacio junto con Facundo Manes, en Tigre, se mostró enérgico y se apuraba para explicarle a los vecinos, que desbordaron un salón céntrico de San Martín. Pero, abruptamente, tuvo que terminar la reunión debido a que afuera lo esperaba más gente de la que se había sentado dentro.

Allí volvieron a pedirle fotos, le habló a los presentes y tardó en irse. A quien lo sorprende esto parece ser a Pichetto, también requerido por la mayoría de los presentes.