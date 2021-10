Alberto Fernández pidió que la especulación financiera no sea una prioridad

El presidente Alberto Fernández participó en la mañana del sábado de la I Sesión Plenaria de la Cumbre de Líderes G20. El tópico de este año fue "Economía Global y Salud Global". Allí, el mandatario habló acerca de la necesidad de que el financiuamiento internacional "fije nuevas reglas".

La recuperación global pospandémica es el eje central del encuentro de líderes. Durante su alocución, Fernández señaló que "el actual sistema prioriza a la especulación por sobre el desarrollo de los pueblos, debe cambiar". Esto lo motivó a pedir que se establezcan nuevas reglas al respecto, las cuales las consideró necesarias para que los países puedan salir de la debacle económica que ocasionó el coronavirus.

El presidente @alferdez participó de la tradicional foto de familia de los jefes de Estado y de Gobierno del @g20org que asisten a la Cumbre que se desarrolla en el Centro de Convenciones La Nuvola de Roma.https://t.co/WtIOVx9T7y pic.twitter.com/AtE8SXfn0h — Casa Rosada (@CasaRosada) October 30, 2021





"La deuda externa que mi gobierno heredó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que hoy estamos afrontando es un claro ejemplo de lo que está mal. Única en la historia por su monto y por sus condiciones de repago, aprobada para favorecer a un gobierno en la coyuntura, acaba condenando a generaciones que miran impávidas el destino que les ha sido impuesto", remarcó el jefe de Estado.



Según Fernández, "no hay inocentes en esa historia" sino que "son tan responsables los que se endeudaron sin atender las ruinosas consecuencias sobrevinientes, como los que dieron esos recursos para financiar la fuga de divisas en una economía desquiciada".



"Que nadie se confunda. No vengo a renegar del capitalismo. Vengo a alzar mi voz contra los que han sometido al capitalismo de la producción y el trabajo a la lógica de la especulación financiera. La ética social debe darle contenido a la economía. El G20 debe involucrarse en esa tarea sabiendo que tanta injusticia social rodea nuestras vidas", subrayó.





Tras agradecer a Italia y al primer ministro, Mario Draghi, "por haber liderado este nuevo encuentro del G20", el mandatario recordó: "Estuve aquí, días antes de que el virus ingresara a Europa".



"Semanas después, la pandemia (de coronavirus) golpeaba las puertas de América. Desde entonces, mientras contabilizamos enfermos y muertos, vimos como la desigualdad se profundizaba. Nuestra templanza está a prueba. Quienes renegamos de un mundo en el que la riqueza se concentra y la pobreza hunde a millones, debemos fortalecer nuestras convicciones. Es hora de convocar a una reflexión colectiva. Es tiempo de que nuestras almas se involucren tanto como nuestros cerebros", consideró.



Fernández subrayó que "millones de hombres y mujeres viven en la pobreza", señaló que "esa población sufriente habita, en su inmensa mayoría, en países en desarrollo", y puntualizó que "en el marco de la pandemia estas disparidades estremecen".



"Casi el 80 % de las vacunas (contra el coronavirus) producidas se aplicaron en países de altos ingresos. En cambio, más del 60% de la población de nuestra región aún no tiene completado su esquema de vacunación".



"La vacuna aún no es un bien global. Ese triste panorama se patentiza cuando vemos que se restringe la movilidad de las personas según haya sido la vacuna a la que pudieron tener acceso", completó.



El Presidente reseñó que "la globalización iba a convertir al mundo en una 'Gran Aldea', la casa común de la que habla el Papa Francisco. Nacía la esperanza de una comunidad integrada y una convivencia pacífica. Los resultados fueron otros. La codicia de los poderosos condenó al olvido a millones de 'aldeanos'".



En tanto, el primer ministro italiano, Mario Draghi, dijo en el recibimiento a los mandatarios que "es un placer darle la bienvenida después de dos años difíciles de pandemia",



"Es claro que el multilateralismo es la mejor respuesta para los problemas que encontramos", señaló el anfitrión de la cumbre, y completó: "Seguir adelante solos no es una opción. Debemos encontrar la forma de resolver nuestras diferencias".



Al arribar esta mañana a la ceremonia de bienvenida de la Cumbre de Jefes de Estado del G20, en el centro de convenciones La Nuvola (La Nube), del barrio EUR, Fernández recibió el saludo de Draghi.



Posteriormente, los líderes y jefes de Estado realizaron la tradicional foto de familia de este encuentro de líderes mundiales.