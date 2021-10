La acusación de Gildo Insfrán acerca del congelamiento de precios

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se reunió este fin de semana en la sede del Partido Justicialista local con dirigentes de gremios, asociaciones y mutuales de trabajadores formoseños para conversar sobre el panorama político y social ante las elecciones legislativas del 14 de noviembre. Allí, también defendió a la medida impuesta por la Secretaría de Comercio Interior sobre el congelamiento de precios y dijo que operan contra es producto de "operaciones" y "cipayos".

El gobernador pidió a los trabajadores "seguir luchando" pero aseguró que "no es fácil, ya que en Argentina, como en toda América Latina, hace mucho tiempo se viene trabajando para seguir sometiendo al sector de los trabajadores".

En tanto, acusó al "capitalismo con su base en el norte, en Estados Unidos", de "ser el gestor de todas estas maniobras con los cipayos de cada lugar".

Insfrán sostuvo que "los cipayos existen entre nosotros, no nos hagamos los distraídos, porque ya lograron, a un movimiento que nació con una esencia nacional y popular, como el centenario partido de la Unión Cívica Radical, domesticarlo, atosigarlo, y así llegaron al gobierno y ahora vienen por nosotros, así que no bajemos los brazos".

"Estos sectores manejan los medios de comunicación y la Justicia Federal a su antojo", además de "contar con la concentración de la riqueza y el monopolio de toda la producción, sobre todo, la alimenticia", enfatizó.

Para ejemplificar cómo "operan", detalló: "Hace pocos días, con el nuevo cambio del secretario de Comercio Interior (Roberto Feletti), estos sectores demostraron su faceta más nefasta. Sus balances demuestran que a pesar de la pandemia tuvieron ganancias excesivas. Ellos son quienes empujan permanentemente este proceso que tanto daño hace al salario, que es la inflación".

El congelamiento de precios dispuesto por Roberto Feletti causó controversia entre el sector empresarial.

"El nuevo secretario lo que hizo fue convocar a todos para ver si se lograba ese acuerdo que tiene que existir entre el salario y la producción, es imposible de otra manera pensar en una Nación libre, justa y soberana, si no es por la inclusión de todos. La respuesta fue que con esa medida nunca dio resultado y que lo único que se iba a conseguir es el desabastecimiento, responden con una amenaza", subrayó.

Insfrán aseguró que "esto es lo que se juega el 14 de noviembre" ya que están "buscando de todas las maneras que perdamos la mayoría del Congreso de la Nación, fundamentalmente en el Senado, para después seguir desestabilizando el gobierno y hacer lo imposible. Aunque se llamen democráticos, libertarios, mentira: no son nada de eso, son los gorilas de siempre".

"Nosotros aquí en Formosa tratamos de que el ingreso de la administración pública, que es lo que nos compete, no pierda contra la inflación", manifestó.

Y concluyó: "Yo soy gobernador, pero yo no me siento gobernador, me siento un trabajador más, soy un obrero como ustedes. Este gobernador les va a dar todo el aumento que sea posible de acuerdo a los ingresos de los trabajadores".