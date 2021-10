Oscar Aguad responsabilizó a Cristina Kirchner por la indagatoria a Macri

El ex ministro de Defensa Oscar Aguad consideró que tiene una "intencionalidad política" la decisión judicial de llamar a indagatoria al ex mandatario Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal a víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan y apuntó contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

El dirigente radical calificó como un "disparate" a la citación dispuesta por el juez federal Martín Bava, subrogante en el Juzgado de Dolores, y agregó que al mismo tiempo le resulta "extraño y sospechoso" lo dispuesto por el magistrado, en medio de una campaña electoral y tras la derrota del oficialismo en las PASO del 12 de septiembre último.

En declaraciones a una radio porteña, el ex ministro sostuvo: "Es extraño y sospechoso citar a un expresidente en medio de una campaña electoral por un juez subrogante, declarado incompetente y que nunca remitió el expediente, que le prohíbe salir del país antes de indagarlo, sabiendo además que (el ex presidente) no está en el país".

"Después de semejante derrota en las PASO, esto demuestra la impotencia del Gobierno de una manera casi trivial. Hay un estado de confusión y me animaría a decir que esto es una cortina de humo producto de la impotencia, porque nadie puede meter preso al ex presidente por esta causa. Aunque Cristina daría la vida por meterlo preso a Macri", enfatizó el cordobés.

Este viernes, Bava, un ex combatiente de la guerra de Malvinas, llamó a indagatoria a Macri por presunto espionaje ilegal a víctimas del hundimiento del ARA San Juan, en una decisión ampliamente cuestionada por referentes de Juntos por el Cambio.

"Macri no se encuentra acusado en ninguna causa por hechos de corrupción", indicó Aguad, que consideró que el Gobierno busca "perseguirlo en casos como éste, que son falsos y tienen una intencionalidad política".

Además, cuestionó el fallo de Bava al señalar que "los procesos penales no se manejan por supuestos. Estos tienen que estar fundados en pruebas. No es la conciencia del magistrado lo que determina el hecho probatorio" y subrayó: "Es un disparate lo que ha hecho este juez".

También dijo que las sospechas de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan "surgieron por el año 2018 o 2017" y que se abrió una investigación que "no llegó a nada".

"Ellos me expresaron sus sospechas y lo denuncié penalmente, es decir que ya hay un antecedente. En aquel momento se investigó y no se llegó a nada. No sé si fue juzgado, pero hubo una denuncia con un juez competente de Comodoro Py que entiendo desestimó la causa", sostuvo.

Finalmente, sobre la postura de tomará el ex mandatario y líder del PRO tras la citación, comentó: "Si no hay prórroga, Macri se va a presentar, no tengan la menor duda. Pero es muy probable que la prórroga se produzca".

"Me parece que tiene que actuar la Cámara, porque el juez es incompetente. Lo tendrá que resolver los abogado de Macri, pero conociéndolo, él jamás va a eludir a la Justicia", completó el ex ministro de Defensa.