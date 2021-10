La nueva apuesta oficialista para dar vuelta la elección en noviembre

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos (FdT) Daniel Gollan se mostró confiado en que el próximo 14 de noviembre el oficialismo podrá hacer "una elección radicalmente diferente a las PASO" y mejorar el resultado.



El exministro de Salud señaló que en las distintas recorridas que realiza por los barrios bonaerenses advierte que "el 70 u 80% de las personas que no fueron a votar en las primarias del 12 de septiembre pasado son del FdT" .



"Estamos visitando barrios todos los días y en las charlas con vecinos, jóvenes y jubilados notamos que esta será una elección con mucha más participación", dijo Gollan.



Contó que en esas caminatas, que duran aproximadamente cuatro horas, se acentúa la escucha y detalló que que los motivos que las personas consignan en relación al ausentismo electoral son diversos: "Algunos manifiestan que no fueron porque les quedaba lejos, porque le cambiaron la escuela y hay gente que no fue porque tiene problemas económicos".



"Los trabajadores están muy preocupados porque Juntos propone sacar las indemnizaciones por despidos", indicó. En ese marco, el postulante planteó que a diario se realizan "reuniones con militancias territoriales del FdT", en las que se perciben "mística y ganas", apuntó que, con la baja de contagios de coronavirus, se recuperó "la posibilidad de juntarnos, que es la posibilidad de poder contrarrestar la avalancha mediática mafiosa".



"Los que estamos en el campo popular tenemos la enorme militancia para poder transmitir la información correcta. Ese es un valor agregado que tenemos nosotros y ellos no: recorremos los barrios y estamos con la gente, mientras ellos solo tienen los medios mentirosos", completó.



Por otro lado, se refirió a la pandemia de covid-19 y destacó que se logró retardar el ingreso de la variante Delta en el país y contó que un estudio internacional dado a conocer hoy reveló que "la vacuna reduce 11 veces las posibilidades de fallecer y tener casos graves".



"Ahora que la delta empieza a ser dominante, pueden haber más casos, pero lo importante es que las terapias sigan vacías, que no fallezca gente y que haya formas leves", analizó y expuso que, por ese motivo, "en la provincia estamos acelerando la vacunación de 3 a 11 años, porque es donde más puede circular el virus".