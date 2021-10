El Gobierno se solidarizó con el diputado de JxC amenazado de muerte

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, expresó hoy su "solidaridad" con el diputado de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky, quien denunció amenazas de muerte, y pidió que la Justicia "actúe pronto" para encontrar a los responsables.



"El odio en el discurso o las redes sociales no es inofensivo. Desata violencia y altera la convivencia. Toda mi solidaridad con @Lipovetzky. Que la justicia actúe pronto para encontrar a los responsables de esta amenaza", señaló Cerrutti, en una publicación esta mañana en Twitter.



Anoche, Lipovetzky contó -también a través de su cuenta de Twitter- que recibió un mensaje en el que lo amenazaban de muerte.



"No tengo dudas que esto es producto de la irresponsabilidad de los que pregonan discursos de odio con tanta liviandad. Radiqué la denuncia correspondiente para dar con los responsables. La violencia nunca es el camino", indicó el diputado opositor.



Seguidamente, consignó las amenazas recibidas en su teléfono: "Más vale que andes con seguridad Lipo", "Mirá que los sicarios en Rosario salen 15k" y "Acá en caba no es distinto el precio", dicen los textos.