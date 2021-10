Las sospechas del diputado de JxC que fue amenazado de muerte

El lunes se conoció que el diputado Daniel Lipovetzky había sido amenazado de muertes por un desconocido que daba entender que contrataría a un sicario para terminar con su vida. En ese contexto y con muchas dudas aún girando en su cabeza, el legislador bonaerense dialogó con MDZ y dio detalles sobre lo ocurrido.

En concreto, entiende que está vinculado al uso que ha hecho el candidato José Luis Espert de la ley de alquileres durante la campaña. A Lipovetzky se le endilga ser el mentor de una legislación que debía equilibrar la relación entre inquilinos y propietarios pero lejos de ello terminó perjudicando a todos los actores del sector inmobiliario.

"Espert dijo que mi ley fue un desastre y yo le respondí que las leyes no es mía, es de todos. En las redes sociales recibí muchas agresiones. Hasta ahí, más allá de la sorpresa por la forma organizada del ataque, es entendible en el marco de una campaña electoral", explicó el legislador.

"Lo que pasó a otro nivel es que el lunes a la mañana por Whatsapp me mandaron un mensaje amenazándome de muerte. Por eso decidí denunciarlo y comunicarlo públicamente. Se preocupa mi familia, porque la amenaza fue dura", remarcó.

En este sentido, Lipovetzky aseguró que es hora de terminar con los discursos de odio y medir las consecuencias que pueden tener esas expresiones. "Es un momento para ver hasta donde estos discursos de odio no terminan promoviendo situaciones que después tenés que lamentar".

"No es la primera amenaza que he recibido en mi vida. Estuve en debates muy fuertes en el Congreso. He tenido muchos enfrentamientos políticos en redes y medios. Pero esto no es joda y por eso hice la denuncia. Espero que la Justicia investigue ese número de WhatsApp y se determine la responsabilidad. Hay que hacerse cargo por los que promueven discursos de odio en la argentina. No hay que hacer campaña en base a ataques", manifestó.

La ley de alquileres

Sobre la ley que impulsó cuando estaba en el Congreso de la Nación, reconoció que el resultado no fue el esperado cuando la idearon y justificó que Juntos por el Cambio ahora pida modificarla.

"Cuando se trató la ley de alquileres durante cuatro años en el Congreso fue redactada por un grupo de trabajo y pensada para un país muy distinto a este. En este contexto actual con una alta inflación, donde no hay política económica, no tenemos moneda, ninguna ley iba a funcionar y menos una ley como la de alquileres que toca un tema con dificultades, por algo hace 30 años o había ley. La idea era equilibrar esa relación entre propietarios e inquilinos. A esta altura esta claro que hay cosas de la ley que hay que cambiarlas y debatirlas", finalizó.