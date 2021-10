El encuestador K que advierte un avance impactante del centroderecha en el AMBA

Hace tiempo que se viene analizando en el universo político que se está registrando un cambio de paradigma en los centros urbanos del Gran Buenos Aires en el vínculo con el peronismo. En este contexto, se sumó al debate el encuestador kirchnerista Artemio López al escribir en su cuenta de Twitter que “el AMBA está cambiándolo todo El fenómeno electoral de avance de la centroderecha en las zonas metropolitanas es impactante y con los mismos nombres”. Obviamente se refiere al crecimiento electoral de Juntos por el Cambio y también a las opciones liberales como la de Javier Milei y José Luis Espert. Reconociendo que están sufriendo una derrota en el debate cultural e ideológico.

Prácticamente el sociólogo da a entender que la agenda y la mirada porteña ha tenido una influencia relevante en el conurbano bonaerense a partir de la gestión presidencial de Mauricio Macri en el Gobierno nacional. Pone en alerta a sus seguidores sobre el exitoso giro a la derecha que ha tenido la oposición de la mano de la agenda de los "halcones", sobre todo Macri y Patricia Bullrich. Una interpretación un poco forzada pero interesante para comprobar la mirada pesimista del kirchnerismo sobre el comportamiento del padrón electoral con miras a las elecciones del 14 de noviembre y las chances electorales del Frente de Todos en los distritos más populosos del GBA.

El AMBA está cambiándolo todo. El fenómeno electoral de avance de la centroderecha en las zonas metropolitanas es impactante y con los mismos nombres. Eso de esperar que lleguen los votos del segundo y tercer cordón ya no funciona, es un anacronismo que el peronismo debe cambiar. — Artemio López (@Lupo55) October 19, 2021

“Después de Macri, el país es otro. La penetración de las ideas neoliberales es profunda y se expresa en el caso de Javier Milei en CABA, Hay un cambio del sentido común, de paradigma, de búsqueda. Por caso, vean las respuestas en el emblemático 'segundo cordón del Conurbano'”, escribe López. Y agrega una encuesta donde residentes de los barrios más humildes del GBA opinan si les gustaría “que tu barrio/municipio se parezca más a la Ciudad de Buenos Aires. El 53% contestan por la positiva y apenas un 28% optan por la negativa. Extraña interpretación del encuestador, que le llama la atención que los vecinos más humildes quieran vivir con mejor calidad de servicios y mayor comodidad.

Después de Macri, el país es otro. La penetración de las ideas neoliberales es profunda y se expresa, en el caso de Javier Milei en CABA. Hay un cambio del sentido común, de paradigma, de búsqueda. Por caso vean las respuestas en el emblemático "segundo Cordón del Conurbano". uD83DuDC47 pic.twitter.com/XysorN0Td6 — Artemio López (@Lupo55) October 19, 2021

Pero lo más interesante es la conclusión a la que llega, bastante acorde con el resultado de las PASO en el conurbano: “Eso de esperar que lleguen los votos del segundo y tercer cordón ya no funciona, es un anacronismo que el peronismo debe cambiar”. Concretamente, da a entender que el voto cautivo que supo tener el peronismo en esas barriadas ya no es tan “obediente” y está enojado. Claro que su dogmatismo ideológico lo lleva a responsabilizar a Macri y a los más humildes por haberse “derechizado”, como si fuera una herejía.

El surgimiento de la ultraderecha querido @Lupo55 ocurre en todos los países en que los gobiernos de “centro izquierda” fracasan en brindar bienestar y proteccion a las y los ciudadanos. La des- ilusión hace estragos. No es sólo Macri. https://t.co/5PhBUysMqN — Alicia Castro (@AliciaCastroAR) October 19, 2021

También se sumó al debate la exembajadora Alicia Castro que apunta más contra las actuales autoridades a la hora de explicar el cambio de paradigma o el nuevo clima de época. “El surgimiento de la ultraderecha querido @Lupo55 ocurre en todos los países en que los gobiernos de 'centro izquierda' fracasan en brindar bienestar y protección a las y los ciudadanos. La desilusión hace estragos. No es sólo Macri”, señaló. La mirada de esta dirigente ultra K parece más realista, ya que considera que gran parte del desencanto en las urnas con el oficialismo se debe al fracaso del gobierno de Alberto Fernández.

Pero ella llega a esa conclusión por izquierda, ya que cree que al FDT no le va bien con la gente por no haber sido más intervencionista y radicalizado. Lo concreto es que en el mundo kirchnerista no terminan de comprender el fenómeno que los llevó a la derrota en las PASO y que presagia un revés mayor en noviembre. Aunque si tienen claro que la sociedad no va a seguir siendo amable con ese espacio político al no comprender el hartazgo y las consecuencias de los abusos durante la cuarentena. De eso no se hacen cargo.