Sube la tensión con las empresas de alimentos y el gobierno lanzó un ultimátum

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, les dio a los empresarios un ultimátum de 12 horas para que alcancen un acuerdo y se sumen al plan de congelamiento de precios en alimentos y productos para el hogar. El funcionario reiteró que, en caso de no hacerlo, la medida será aplicada por decreto.

La idea de que no se puedan modificar los valores de la mercadería no es compartida por el sector empresarial ni las cámaras que los nuclea. "Estamos conversando para llegar a un acuerdo y aspiramos a hacerlo", dijo a la salida del encuentro Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal). Sin embargo, antes del cónclave comentó: "Estos controles de precio y los congelamientos no nos gustan".

Por su parte, Feletti defendió la decisión y la justificó indicando que "entre el 1° y el 18 de octubre, la canasta del supermercado aumentó 2,2%, con productos que registraron aumentos de entre 10 al 25%”.

Según los detalles que se han dado a conocer se busca que los precios de los productos que forman parte del acuerdo se retrotraigan al primer día hábil del corriente mes. Esto incluye los 670 productos que forman parte del programa Precios Cuidados, Super Cerca y una lista de 1.200 productos más.

"De la reunión de hoy hubo muchas declaraciones en favor del acuerdo y yo no tengo motivos para descreerlo, por eso abrimos este compás de espera de unas 12 horas", explicó Feletti.



“Hay 47 empresas que ofertan más de 10 productos cada una y tienen el 72% de la lista. No parece un esfuerzo tan grande acordar por 90 días, sabemos que no estamos afectando la rentabilidad de nadie. Es momento de aprovechar la expansión del consumo y ganar por cantidad y no por precio”, manifestó el secretario.

Foto: Télam





Feletti dijo que "estamos hablando de un acuerdo con las empresas más poderosas del país por sólo 90 días" y que en enero próximo se volverán a discutir nuevas "condiciones".



"En la Argentina y en cualquier parte cuando hay mercado concentrados u oligopólicos y se dejan los precios librados, en general el consumidor no la pasa bien y queremos impedir que eso pase. Por eso, esta es una intervención positiva del Estado, respetando la rentabilidad de las empresas, pero para que haya una expansión del consumo", subrayó.



Sobre la posibilidad de que, ante el congelamiento, hubiera un desabastecimiento de alimentos, Feletti contestó que "no tendría por qué haberlo porque ellos tienen capacidad instalada que hoy es del 62% en la Argentina y hasta el 80% (de ese potencial) no tendría que haber problemas de abastecimiento".