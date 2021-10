Claudio Moroni se refirió a la reforma laboral y apuntó contra empresarios

Claudio Moroni, ministro de Trabajo, defendió las leyes laborales porque “no entorpecen el empleo" y aseguró que no hace "haga falta una reforma laboral". Además aseguró que de ser necesario se abrirán las paritarias.

En declaraciones radiales, considero que a fin de año "va a recuperar todo el empleo perdido" por la pandemia de coronavirus. Al mismo tiempo remarcó que "la AFIP está trabajando en un proyecto para reformar el Monotributo para que sea una puerta de entrada a la formalidad".

"Vamos a sacar un decreto para formalizar el mecanismo de pase de planes sociales a empleo", agregó Moroni. Posteriormente comentó que está “trabajando en armar ese puente entre los programas del ministerio de Desarrollo y los de Trabajo".

“El programa 'Te Sumo' ya tiene 2.500 jóvenes en empresas, a las que les bajamos las contribuciones patronales", informó. "El proyecto de ley de Victoria Tolosa Paz para el empleo joven es interesante para darle un marco legal más allá de los acuerdos sectoriales", consideró.

Respecto a la posibilidad de una reforma laboral, opinó: "no estoy de acuerdo; las normas laborales no entorpecen el empleo, no entorpecen el sistema laboral. Para los empresarios es más fácil pensar que el problema no es suyo ni de los errores de las políticas macroeconómicas que apoyan" y reflexionó que "pedir cambios laborales calma la conciencia de los empresarios".

Asimismo, argumentó que "los problemas del empleo tienen más que ver con los ciclos económicos, como destrucción empleo o inestabilidad política y no con las leyes laborales", por lo que "la reforma laboral es un latiguillo". Moroni defendió, además, la indemnización porque considera que “tiene el efecto de disuadir contra el despido".

"Antes de fin de año vamos a recuperar todo el empleo perdido, estamos en un ciclo de desarrollo", informó mientras que agregó que "el empleo en industria y construcción está en niveles pre pandemia y nos está faltando servicios". El ministro reconoció que "ahora estamos viendo una realidad heterogénea: algunas actividades han superado la situación pre pandemia pero otras están rezagadas".

Por otro lado, comentó que la doble indemnización y la prohibición de despidos "son medidas extraordinarias para una situación extraordinaria" y que "una vez que venzan los decretos, se verá si se renuevan". "Si la situación se normaliza, no se renovarán", finalizó.

"Más del 90 por ciento de las paritarias le viene ganando a la inflación", precisó, pero al mismo tiempo agregó "si hay que reabrir las paritarias, se hará".

Por último, señaló que "el proyecto del Gobierno seguirá independientemente del resultado electoral". Moroni cerró la entrevista remarcando que "no sería la primera vez que un Gobierno pierda las elecciones intermedias. Una derrota no nos hará cambiar el rumbo".