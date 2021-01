Victoria Donda insiste con su inocencia: "Arminda está siendo víctima de un abogado carancho"

La titular del INADI, Victoria Donda, aseguró hoy que "es mentira" que durante los meses de pandemia la trabajadora doméstica Arminda Banda Oxa no haya percibido lo que cobraba, como lo denunciaron los abogados de la mujer, y volvió a señalar que está "acostumbrada a ser blanco de 'fake news'".



En ese sentido, la funcionaria insistió en que "los reclamos (de que no quiso pagar una eventual indemnización) no son ciertos" al tiempo que reafirmó que "los aportes y pagos fueron hechos en tiempo y forma, como consta en ANSES y AFIP".



"El abogado miente. Empezó diciendo que no estaba registrada y ahora termina diciendo que yo la apretaba para que entre a algún lugar del Estado. La verdad es que es poco sólido", replicó Donda. Y subrayó: "Nadie puede pensar que yo voy a hacer todo esto para no pagar una indemnización. Tengo todos los recibos. Ella (Arminda) vino hace dos meses a mi casa, se llevó la plata, firmó los recibos", dijo.



La directora del Inadi respondió de ese modo a las denuncias en su contra presentadas por los abogados de la empleada doméstica, el penalista Fernando Zarabozo y el laboralista Barsanti.





"Este momento lo estoy viviendo muy mal, porque Arminda es una mujer a la que aprecio personalmente, es una mujer en situación de vulnerabilidad que está siendo víctima de un abogado carancho e inescrupuloso", señaló.



En relación a la dificultad para jubilarse por parte de la empleada, una realidad que afecta a muchos trabajadores no registrados, Donda aceptó que Arminda "debe tener pocos años en la tabla de ANSES" pero se mostró dispuesta a colaborar "con los años de aportes para que pueda jubilarse".



"Si necesita esos años de aportes para poder jubilarse, era algo que podíamos charlar, pero nunca me dijo que quería dejar de trabajar. De hecho, yo le sigo haciendo los aportes; nunca renunció. En todo caso, hay que cubrir los años de aportes. Estoy dispuesta a ayudarla para que pueda sacar la jubilación, si hace falta eso", afirmó Donda.



Arminda Banda Oxa nació en Bolivia, reside en el sur del GBA, tiene 62 años y trabaja en casas de familia. En 2009, Arminda cuidó a la madre de crianza de Donda, entonces enferma de cáncer y fallecida ese mismo año.





También señaló que a Arminda "le pagaba de acuerdo a lo que estipulaba la ley el proporcional a la cantidad de horas". "A mi casa no venía todos los días. Lunes y miércoles, a veces viernes. Lo que le pagaba tenía que ver con la cantidad de horas. Y siempre le pagué un porcentaje adicional del 50% más, por viáticos", dijo.



La relación laboral entre Donda y la trabajadora de limpieza se convirtió en tema de agenda luego de que los abogados acusaran a la titular del Inadi por proponerle a la empleada cobrar un plan de ayuda estatal con contraprestación en su lugar de residencia. También la denunciaron por ofrecer un empleo para un familiar directo.