El Frente de Todos le pide la renuncia a Carolina Píparo

El bloque de concejales de La Plata del Frente de Todos pidió hoy la renuncia de Carolina Píparo a su cargo de secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género del municipio, después de que la dirigente quedara involucrada en la investigación por la presunta culpabilidad de su esposo en la embestida de dos motociclistas a los que creyó ladrones.



Los funcionarios de la capital bonaerense consideraron que "resulta insostenible" la permanencia de Píparo, también diputada provincial de Juntos por el Cambio, en ese cargo del municipio platense.



El pedido de apartamiento de la dirigente del municipio que conduce Julio Garro no incluye la renuncia a su banca como legisladora provincial por la Octava Sección.



El concejal Norberto García, que fue uno de los que motorizó la presentación, señaló que se decidió solicitar el apartamiento de la funcionaria "evaluando la temática del caso y la situación, que cada vez se complejiza más por las declaraciones de las víctimas, sumado a los videos del municipio, que es del mismo sector político, y que muestran una visión sesgada porque tienen cortes".





Para García, el cargo de Píparo en el municipio platense, que consiste en tareas de asistencia a víctimas, "no se condice para nada con el episodio" de la embestida a dos motociclistas.



"Nos pusimos rápidamente de acuerdo para generar no sólo una acción política sino un repudio a la no declaración de la diputada" sobre el caso, añadió el edil.



El bloque de concejales del peronismo señaló que "si bien hay aspectos del episodio que están pendientes de esclarecimiento judicial, se encuentra fuera de toda controversia que la legisladora transitaba en el auto junto a su pareja cuando atropellaron e hirieron a dos jóvenes en moto y luego se fugaron del lugar sin prestar el mínimo auxilio a las víctimas".



A través de un comunicado, los ediles advirtieron que "ante un hecho de esta magnitud, Píparo demuestra su absoluta indiferencia a las leyes, así como su falta de integridad ética y valores morales que demanda un cargo tan importante como el que ostenta".