La pista que dio Alfredo Cornejo sobre su candidatura a presidente

Alfredo Cornejo no oculta sus deseos de ser candidato a Presidente en 2023, y si bien se cuida de brindar declaraciones contundentes en ese sentido, sí da algunas pistas sobre lo que podría ocurrir en el futuro e incluso lanza advertencias a quienes se postulan de forma anticipada.

Al ser consultado sobre la posibilidad de presentarse como precandidato presidencial en las próximas elecciones, Cornejo señaló en primer término que “el aporte que debemos hacer en Juntos por el Cambio es mantenernos unidos”, lo cual “genera equilibrio de poder y alternancia” más allá “correr el riesgo de resentir la identidad del radicalismo dentro de la coalición”.

“Tenemos muchos hombres y mujeres que podrían ser candidatos a presidente, y por qué yo no sería uno de ellos, pero ahora no lo tengo hoy en mi cabeza y me parece hasta promiscuo estar pensado en esto cuando hay un nivel de incertidumbre enorme derivado de la mala gestión de la cuarentena”, aclaró el diputado mendocino en declaraciones al programa Mirá lo que te digo, del canal LN+.

En esa línea, y en un mensaje dirigido a quienes expresan públicamente sus intenciones de competir en los comicios presidenciales, Cornejo advirtió: “Los que hoy pueden ser candidatos se anoten hoy día, difícilmente lleguen al 2023 muy bien rankeados, por lo que yo sería muy prudente en ese sentido”.

Por otro lado, Cornejo se refirió a la situación política y social de Formosa, aclarando algunos puntos respecto a los pedidos de la oposición para contrarrestar las polémicas medidas del gobernador Gildo Insfrán: “Es un régimen autoritario con fachada democrática y avalado por el presidente Alberto Fernández. Cuando hablamos de que es necesario que intervengan sobre Formosa, no es que estamos pidiendo una intervención federal, sino que el Gobierno nacional presione con sus recursos e instrumentos, como la Secretaría de Derechos Humanos y el Inadi, para que el gobierno provincial actúe en el marco de un Estado de Derecho y no de un régimen autoritario”.

“Alberto Fernández privilegia la unidad del Frente de Todos a como dé lugar, aunque convivan expresiones muy antagónicas, y su único proyecto es mantenerse unido aunque genere incertidumbre”, remató

Por último, el exgobernador hizo referencia al desaire de Fernández con el mandatario mendocino Rodolfo Suarez, a quien no invitó a su viaje oficial a Chile: “No invitar al gobernador de Mendoza y sí invitar al de San Juan, Catamarca y La Rioja, es como mínimo una estupidez y una discriminación absurda. Todos esos gestos son para disciplinar a los gobiernos que no se rinden ante la gestión de Cristina y Alberto”.