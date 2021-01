Reapareció Pedro Cahn y criticó con dureza a la oposición

Pedro Cahn, médico infectólogo y asesor presidencial, reapareció este domingo y lo hizo para cuestionar a la oposición por la vuelta a clases. "Decir 'abran las escuelas' son expresiones que sirven solamente para hacer marketing político", manifestó.

"Estoy totalmente de acuerdo con que hay que retomar la actividad presencial en las escuelas, pero veamos cómo lo hacemos. Es irresponsable decir una fecha para calmar a los padres", continúo su explicación en una nota con FM Milenium.

Con respecto a la vuelta a clases, profundizó: "Los chicos contagian y se contagian. Hay que ver cómo se hacen las cosas para que los chicos puedan volver a la actividad presencial. La escuela no tiene por qué ser un foco de contagio, pero depende cómo se maneje".

"Sé que en las redes sociales me critican, pero cuando salgo a caminar la gente me dice 'Vamos Dr, vamos para adelante', y me da pudor porque lo único que hago es ejercer mi profesión. Yo no apoyé todas y cada una de las decisiones que se tomaron", indicó.

Por otro lado, el Director Científico de la Fundación Huésped aseguró que no quiere que lo vinculen con el gobierno: "Yo tengo una posición frente a los hechos de la vida política, pero eso jamás interfirió en mi decisión. Si esta pandemia hubiera sucedido con otro presidente de otro signo político y me hubieran llamado, yo hubiera ido igual, y hubiera dicho las cosas que dije".

Y añadió: "Las cosas no se hicieron mal, seguramente con el diario del lunes se podrían haber hecho mejor. Lo más importante fue establecer una cuarentena temprana que le dio tiempo al ministerio de Salud para armar la estructura".

Por último, dijo: "Todos hemos tenido un año terrible con esta pandemia, nadie está contento. No estoy satisfecho con los resultados, aunque pudimos evitar una mortalidad adicional a la mortalidad muy alta que ya tenemos".