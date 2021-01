Por qué aún no llegó la "segunda ola" a Mendoza

A nivel nacional se han encendido las alarmas por el aumento de casos y desde el entorno del presidente Alberto Fernández impulsaron restricciones nocturnas para evitar la circulación del virus. Sin embargo, en la provincia de Mendoza la situación parece ser otra y el gobernador Rodolfo Suarez aseguró que en base a la información estadística que manejan, aún no se puede hablar de un rebrote en el territorio mendocino.

"Creemos, en base a los datos que tenemos, que en Mendoza no estamos teniendo una segunda ola", esgrimió desde General Alvear el jefe de Ejecutivo provincial y sostuvo que para tener precisión en ese sentido no solo hay que mirar el número de casos positivos que se registran día a día. "Más allá de los casos diarios, hay que ver la positividad", esgrimió en referencia a la cantidad de testeos que se realizan por día y cuántos de ellos dan resultado positivo. "Estamos en una positividad del 12 al 14%. No es baja pero dista mucho del 44% que tuvimos en algún momento", subrayó.

El otro índice que miran de cerca en el gobierno de la provincia es el de ocupación de camas covid, que tampoco está en un nivel crítico aunque aumentó del 35% al 50% la última semana.

Para Suarez, los números reflejan el éxito de las medidas que se tomaron en la provincia durante el 2020, logrando un juego de equilibrio entre la apertura económica y el cuidado sanitario. A diferencia de otras jurisdicciones, en Mendoza se flexibilizaron actividades económicas con protocolos y hubo una apertura mayor a la que tuvieron la mayoría de las provincias del país.

"Me atrevo a decir que lo que está ocurriendo en Mendoza, que no hay un pico de casos, tiene que ver con el comportamiento de los mendocinos y mendocinas y una conciencia que es diferente a la del resto del país", finalizó y volvió a remarcar la importancia de la responsabilidad individual de cada ciudadano.