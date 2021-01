Nuevo round para que los docentes puedan cobrar el adicional de $54 mil

En conferencia de prensa, el secretario General de ATE Roberto Macho se metió de lleno en la pelea salarial de los docentes mendocinos. En concreto, el líder sindical le marcó la cancha al gobierno provincial pero también le bajó un mensaje a las autoridades del SUTE, gremio que se encuentra convulsionado por la denuncia y posterior apartamiento del secretario General Sebastián Henríquez.

En diciembre el SUTE rechazó la propuesta salarial de 20% de aumento en tres tramos y un adicional no remunerativo de 54 mil pesos en 12 cuotas. Ante esa situación el gobierno de Rodolfo Suarez amenazó con dar el aumento por decreto y sin adicional a los tres sindicatos que no aceptaron la oferta.

Esto generó rispideces internas entre los docentes, quienes no estaban de acuerdo con perder el adicional de 54 mil pesos por la postura adoptada por el sindicato. Celadores nucleados en Sucend se reunieron con el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez y le pidieron que no les quite el adicional a pesar de que el SUTE se sienta en la mesa paritaria en representación de los celadores.

A eso, se sumó la convulsión interna en el SUTE por el apartamiento de Sebastián Henríquez de la conducción. A Henríquez una integrante de la agrupación Venceremos lo denunció por abuso sexual y violencia de género, por lo que el gremio lo separó de su cargo hasta que se investigue la situación. Al frente del sindicato quedó Alberto Muñoz.

Este lunes Roberto Macho convocó a una conferencia en la que le habló a "los compañeros docentes y no docentes". En concreto, dijo que le han pedido al Gobierno que lleve mañana a la mesa paritaria con el SUTE la misma propuesta que el gremio rechazó hace un mes. "Estamos solicitando al gobierno que emita un nueva propuesta salarial y de condiciones laborales para todos los trabajadores docentes y no docentes en la paritaria de mañana", manifestó.

En este sentido, aclaró que son conscientes de que la reunión de mañana es "una paritaria no salarial" pero atento a la situación que se ha generado firmó que "se puede convertir".

"Es obligación del gobierno emitir la propuesta en la paritaria de mañana con las nuevas conducciones del SUTE. La conducción va a estar obligada a bajarla a las bases para ser plebiscitada", aseveró marcando la cancha también al nuevo líder del gremio docente.

Específicamente, Macho exige que el Ejecutivo reitere la misma propuesta que ya fue rechazada pero al mismo tiempo asevera que el gremio debe bajarla nuevamente a las bases para su discusión.

"El gobierno provincial ha puesto sobre la cabeza de los docentes un decreto que dejaría a los docentes por debajo de la línea de pobreza. Desde ATE le pedimos que eleven una propuesta el día de mañana y que el SUTE la baje a las base y nuestros compañeros de la clase obrera docente puedan evaluarla", subrayó Macho

"Sabemos que la propuesta del gobierno no es de las mejores, pero los docentes y no docentes tienen la expectativa de que el SUTE (gremio mayoritario) y ATE (minoritario pero hermanos al fin) podamos construir un sindicalismo democrático para que no haya trabajadores estatales por debajo de la línea de pobreza", finalizó.