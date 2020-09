Omar De Marchi fulminó al Gobierno en un hilo tuitero: "Volvimos atrás"

El ex intendente de Luján de Cuyo y actual diputado nacional por Juntos por el Cambio, Omar De Marchi, se mostró lapidario con el gobierno de Alberto Fernández en un hilo de críticas que compartió en su cuenta de Twitter.

"Creíamos que sin esfuerzo, y con un pícaro que venía a llenarnos la heladera, todo se arreglaba al toque... Y volvimos atrás. ¿Qué pensabas que pasaría? Lo de siempre.. de nuevo la mentira, el apriete. ¿Te imaginás hoy con @mauriciomacri?", comenzó el hilo De Marchi.

"Con Macri no te deberías preocupar por ninguna reforma judicial. Los jueces actuarían de acuerdo a las leyes sin pensar que los van a remover o presionar. La prioridad nunca sería consagrar la impunidad para los que delinquieron robándole al Estado", agregó el ex intendente de Luján.

Y continuó: "Con Macri no habrían presos sueltos para devolver el favor del voto, porque Macri no había formado ninguna agrupación militante en las cárceles. El concepto siempre fue claro, los que delinquen van presos, punto, así de sencillo. Hoy seguirían presos".

"Con Macri no habría complicidad en toma de tierras. Usurpar es delito y merece sanción. Donde no reina la ley, reina el caos, y así estamos. Nunca en nombre de una necesidad, se puede consentir un delito. Y menos con pícaros que intermedian y lucran con los pobres", prosiguió con sus críticas De Marchi.

Y amplió: "Con Macri el Congreso funcionaría normalmente, porque no estaría presionando a votar leyes que favorezcan la impunidad o apretar Gobernadores para influir en los Diputados. Los debates serían de buena fe, porque no habría intenciones ocultas. El respeto sería la regla. Con Macri, en el Senado estaría Miguel Pichetto, conduciendo con prudencia y diálogo, poniendo paños fríos e inteligencia a situaciones difíciles. No estaría apagando micrófonos para no escuchar la verdad. Sin embargo, hoy tenés a @CFKArgentina, que debería estar presa".

Con respecto al manejo de la cuarentena, De Marchi sostuvo que "con Macri la pandemia se hubiera manejado con seriedad y visión integral, más parecido a lo que sucede en Uruguay. Se hubiera controlado Ezeiza con rigor, y no haber adelantado 90 días una cuarentena destructiva en lo social y económico, e inútil en lo sanitario".

Sobre los jubilados, el diputado nacional destacó que "con Macri los jubilados cobrarían 30% más de lo que hoy cobran, porque se hubiera mantenido la ley de movilidad jubilatoria que los favorecía. @alferdez la derogó. Te dijo que aumentaría 20% el 1er día. Las bajaron. Te mintió. El ajuste es con los jubilados".

"Con Macri las Provincias recibirían recursos por el índice de coparticipación, y no de acuerdo al humor diario de @CFKArgentina y mucho menos, utilizando fondos para arrodillar gobernadores, o tapar el desastre de @Kicillofok. Hoy el modelo es la corrupción de Insfrán", continuó con sus críticas De Marchi.

Y amplió: "Con Macri continuaba la baja de gastos superfluos, alcanzando equilibrio presupuestario. No gastar más de lo recaudado, tratando de bajar impuestos que favorezcan la inversión que genera empleo. Hoy volvió el despilfarro, descontrol y el déficit rondará el 10% del PBI".

Sobre la deuda externa, para De Marchi "con Macri se hubiera renegociado en enero, sin jugar a matón de barrio para luego arrugar. Nunca se hubiera puesto en dudas la credibilidad internacional de Argentina. El valor de las empresas argentinas en el mundo nunca hubiera caído, al contrario".

"Con Macri, Argentina tendría Presupuesto aprobado a fines de 2019, como corresponde, para transmitir certidumbre y confianza. @alferdez en 9 meses nunca envió el presupuesto, porque nunca lo tuvo, no tuvo plan ni equipo. Por eso hoy navegamos sin brújula y a la deriva", agregó el diputado.

Con respecto al dólar, De Marchi sostuvo que "con Macri el dólar seguiría estable. El 11 de agosto de 2019, el día de las elecciones donde ganó @alferdez costaba $45, y ese triunfo generó tanta incertidumbre que trepó a $63 en una semana, luego $75 y subió sin parar hasta los $135 de hoy. El precio de la desconfianza".

"Con Macri, Moyano ya estaría preso porque los jueces se hubieran animado, y se hubiera iniciado un proceso de renovación sindical en la Argentina con dirigentes que defiendan a sus trabajadores sin robar. Ahora todo vuelve atrás y los Moyanos son el ejemplo a seguir", continuó De Marchi.

Y amplió: "Con Macri, continuaría la incorporación de tecnología y calidad en el proceso educativo. La pandemia era una gran oportunidad para avanzar en cambios profundos. Sin embargo, ahora estamos en manos de Baradel. Si Baradel, calladito y obediente. Hipocresía y mediocridad".

Sobre los presos por corrupción, De Marchi sostuvo que "seguirían presos o en juicio oral. Al final @CFKArgentina era una abogada exitosa, en 9 meses liberó a Boudou, DElía, Cristóbal, Báez, Baratta, de Souza, Caballo Suarez, Pata Medina y ella sigue en libertad y con fueros".

"Con Macri, el mundo nos seguiría respetando y nosotros seguiríamos insertados en el mundo democrático y serio. Ahora hemos vuelto a Venezuela, Cuba e Irán, y haciendo comparaciones torpes e infantiles con otros países en temas de pandemia, que después resultan papelones", destacó el ex intendente de Luján.

Y resaltó: "Con Macri continuaría el autoabastecimiento energético, habría más energías limpias, las tarifas hubieran bajado por mayor oferta de energía, y el esfuerzo social que se hizo tendría sus frutos. Hoy se destruye el esfuerzo de 4 años. De nuevo demagogia, mentira y escasez".

Con respecto al manejo de Anses, De Marchi sostuvo que "continuaría el proceso de transparencia, administrando los recursos en forma seria y pensando en los próximos jubilados. Hoy volvió a ser una caja de La Cámpora y refugio de punteros. Malversando los fondos de futuros jubilados y ajustando con ellos".

"Con Macri el Indec continuaría con seriedad en las estadísticas para tomar decisiones y lo conducirían profesionales. Hoy se usó para negociar cargos y acuerdos oscuros con Lavagna, vuelven a manipular y te dicen que la inflación es del 2% mensual. Menos pobres que Alemania", ironizó De Marchi.

Sobre la oferta aérea, el diputado sostuvo que "con Macri la conexión aérea nacional e internacional seguiría creciendo, estarías más conectado y vuelos baratos. Hoy vuelve La Cámpora a Aerolíneas, más déficit, cancelan rutas, se va Latam, las Low Cost y otras compañías. Cierran Palomar, menos vuelos, volvemos atrás".

"Con Macri todos hablaban, la TV pública seguiría siendo de todos. La Ley de Medios era un mal recuerdo. Hoy te decretan el tráfico de contenidos digitales como servicios públicos, ya no quieren controlar los medios, ahora quieren quedarse con ellos. Pauta banca relato", continuó con sus críticas De Marchi.

Y completó: "Con Macri el Banco Central seguiría incrementando reservas, para fortalecer la moneda y dar respaldo a la circulación monetaria. Hoy, con crédito externo cerrado, sin reducir gastos y despilfarro, la emisión descontrolada es el camino que nos llevará a más inflación".

Por último, el diputado de Juntos por el Cambio cerró con un mensaje de esperanza. "Si llegaste hasta acá, no me digas que no te dan ganas de mandar todo a la.. Pero sabes que? @alferdez es el último recuerdo que tendremos de esa Argentina frustrada por el populismo. Volverán tiempos serios, para construir ese país que merecemos. SE PUEDE", cerró De Marchi.