Axel Kicillof pidió "no politizar" la pandemia pero criticó a Horacio Rodríguez Larreta

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pidió hoy "no politizar" la situación que se vive ante la pandemia de coronavirus y remarcó que se está ante una "situación delicada y no en una elección". Sin embargo, criticó duramente a Horacio Rodríguez Larreta, asegurando que "comete un error" al abrir de más.



Durante una conferencia de prensa que encabezó en La Plata, el mandatario exhortó a quienes "todo el tiempo desinforman o critican lo que haga el Gobierno" a tener en cuenta que es "una situación delicada, de pandemia y no una elección".



Por ello, les pidió "que pongan en pausa esa actitud y esa discusión política hasta poder salir de esta situación´", y analizó que el actual "no es un año electoral, sino de pandemia".



"No es momento de hacer política", dijo y recordó que la Argentina está en un momento en el que "se necesita de la ayuda "de absolutamente todos" al tiempo que cuestionó a "una parte (de la dirigencia) que incentiva y pareciera que busca que la gente se contagie".

Quiero agradecerles a los trabajadores y trabajadoras de la salud por el compromiso y el profesionalismo que le ponen todos los días a una situación inesperada y dramática. Gracias por cuidar la vida de los y las bonaerenses. pic.twitter.com/4q4mZy7FU3 — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 31, 2020

"Me eligieron para gobernar y tomar decisiones, no lo voy a hacer con focus group o encuestas sino pensando en el cuidado de la salud", señaló el mandatario y apuntó que "hay discursos difíciles de explicar con la situación actual", haciendo clara referencia a Horacio Rodríguez Larreta.



En ese tono, estimó que no se puede "tirar todo el esfuerzo a la basura", pidió "la mayor responsabilidad posible a las autoridades" y reconoció que si bien toda la sociedad desea "volver a las actividades de siempre", ello "no se puede porque hay un virus que mata".



El mandatario provincial indicó que la situación sanitaria del área metropolitana de Buenos Aires "es de una estabilidad tremendamente frágil" y graficó que "antes los casos eran el 5% en el interior de la provincia y hoy están en el 11%".



Expuso que en unos cien municipios del interior, donde viven 4 millones de personas, "uno cada 250 habitantes tiene coronavirus" y remarcó que en el conurbano, donde se registra una población de 13 millones de personas, "es uno cada 60" y en CABA "uno cada 30".

Hoy la situación en la Provincia tiene avances y retrocesos que dependen de la movilidad. Frente a esto, no podemos arriesgar lo que logramos en estos meses. Hay que seguir resistiendo. — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 31, 2020

Luego, valoró el trabajo realizado hasta ahora y manifestó que "muchos pensaron que era imposible que en el conurbano pasáramos agosto sin el sistema sanitario colapsado y hoy tenemos 66% de ocupación mientras que otras provincias tienen más y lo lamentamos".



Destacó el "esfuerzo" de los gobiernos nacional, provincial y locales, así como el de "los y las bonaerenses, quienes con su solidaridad lograron que el virus no se propagara tanto mientras nosotros pudimos expandir el sistema sanitario".