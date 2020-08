Una protesta en pandemia pide porque haya un impuesto "a los más ricos"

El Movimiento Barrios de Pie-Libres del Sur desarrollaba hoy en el Obelisco y otros puntos del país una jornada de protesta con ollas populares para pedir la sanción de una ley que grave a "los sectores que concentran la renta en el país".



La protesta buscaba exponer "la necesidad de crear un impuesto para los ciudadanos más ricos de la Argentina", dijo Silvia Saravia, referente nacional de Barrios de Pie.



Con epicentro en el Obelisco porteño, las ollas populares se replicaban al mismo tiempo en distintos puntos del conurbano bonaerense y de provincias como Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Santiago del Estero y Salta, según informó la organización.



"Con la pandemia de coronavirus en los barrios, la situación es muy complicada y cada vez peor", aseveró Saravia, quien sostuvo que las políticas públicas "resultan insuficientes y no terminan de alcanzar ni de dar respuestas a los más necesitados".





"Los planteos se hacen desde los barrios, aunque también los pequeños comerciantes y las pymes atraviesan un momento muy difícil, pero hay un sector que no paró de ganar y empresas que hicieron fortunas y no perdieron un centavo durante la pandemia", indicó Saravia.



Por ese motivo, el reclamo central de la jornada de protesta era hoy la sanción de un proyecto de ley que establezca un impuesto extraordinario a la riqueza.



La dirigente de Barrios de Pie sostuvo que "los sectores más ricos no hicieron los aportes que deben en la emergencia" y consideró que "hace falta que el Gobierno se ponga más duro con los que más tienen".



"No se puede esperar más y se necesita en forma urgente aplicar un impuesto a los ricos, sobre todo en un contexto en el que todos los sectores piden al Estado mayores respuestas ante el deterioro de la calidad de vida de las mayorías y una situación sanitaria extraordinaria", agregó.





En su convocatoria, Barrios de Pie planteó que la aprobación de un impuesto de ese tipo que permita generarle un ingreso adicional al Estado paso así poder avanzar en "un aumento y apertura del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)" y su vigencia "hasta fin de año".



El reclamo, convocado bajo la consigna "Impuesto a la riqueza ya", hace referencia a una iniciativa anunciada desde el oficialismo pero que aún no materializada, que apunta a gravar por única vez, en el contexto de la pandemia y su impacto económico, a las grandes fortunas.

En el comunicado de convocatoria a la actividad, se plantea que la existencia de un "sistema impositivo regresivo" hace que en la Argentina paguen más los que menos tienen y agrega que "esta es una buena oportunidad para cambiar esta forma de recaudar los recursos del Estado".